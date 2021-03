La provincia de Alicante ha cerrado este martes la primera jornada desde hace más de cinco meses meses en la que no se registra ni un solo nuevo contagio de coronavirus dentro de una residencia de la tercera edad, ni entre residentes ni entre trabajadores. Éste es uno de los datos más destacados de la actualización ofrecida por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y que vendría a demostrar que la eficacia de la vacuna comienza ya a notarse en estos centros asistenciales, los más golpeados por el covid-19 y donde reside la población más vulnerable a los efectos del virus. Ese esperanzador dato, no obstante, no se traduce en que las residencias se encuentren ya libres del SARS-CoV 2. En concreto, según los mismos datos de Sanidad, 26 geriátricos de la provincia tienen todavía algún caso de covid-19 activo y, de ellos, 14 se encuentran intervenidos y bajo el control sanitario de la Conselleria de Sanidad.

Por otro lado, Sanidad ha notificado 585 casos nuevos de coronavirus en un día en la Comunidad, 225 de ellos en Alicante. Igualmente, tras registrar un importante descenso el lunes, con solo tres fallecidos, el número de personas que han perdido la vida en la provincia con covid-19 se ha situado en 11 personas, lo que eleva a 2.539 el total de alicantinos que han muerto debido a complicaciones de esta enfermedad.

Incidencia

Los datos, son esperanzadores. Así, la incidencia del coronavirus en la provincia de Alicante continúa su descenso y se ha reducido prácticamente a la mitad en la última semana, según los datos que publicó ayer la Conselleria de Sanidad. La media de la demarcación es ahora de 108,78 casos por 100.000 habitantes, frente a los 207 del martes 23 de febrero. La bajada ha sido generalizada en todo el territorio, aunque sigue habiendo diferencias muy grandes entre zonas.

Los números más optimistas siguen estando en el área de salud de Dénia, donde en cuatro días solo se han diagnosticado 24 nuevos contagios. Su incidencia es de 59, y a continuación están La Vila Joiosa y Torrevieja, con tasas respectivas de 68 y 70. También continúa mejorando la situación en el departamento de Alcoy a gran velocidad; desde el pasado viernes solo se han producido 29 contagios y la cifra de casos activos ha bajado a 106, que dan lugar a una incidencia de 77. Y hay asimismo un quinto departamento con una tasa inferior a 100, Sant Joan d’Alacant, con 96,96.

En el extremo opuesto se sitúan las áreas de Elda y los Hospitales Generales de Elche, y ahora también la del Hospital General de Alicante. Los tres son los únicos donde la tasa se mantiene por encima de 150, con 174, 169 y 151, respectivamente. Por su parte, Elche-Crevillent y Orihuela están en una posición más intermedia, con tasas de 113 y 104, respectivamente. La cantidad de casos activos se ha reducido en estos cuatro días otro 27% hasta quedarse en 2.076.

Los fallecimientos, por otra parte, han descendido desde el pasado viernes en relación a los días anteriores. En estos días han muerto 47 personas, con Elda y el General de Alicante como los departamentos más afectados, ocho decesos en cada uno de ellos. Asimismo, ha habido siete en el área del General de Elche y en la de Torrevieja, y seis en la de Dénia.

Ya no hay ningún municipio con la incidencia superior a 500, y solo en dos está por encima de 250, es decir, el umbral de riesgo extremo. El peor dato de la provincia ha pasado a ser el de Bigastro, con 267 casos por 100.000 habitantes; en la misma comarca y área sanitaria está el segundo municipio más afectado, Benferri. Las localidades sin ningún caso activo son ya 63, y en otras nueve la incidencia es inferior a 50.

En cuanto a las principales ciudades, la mejor situación ha pasado a ser la de Dénia, con una incidencia de 28, superando así a Benidorm, que está en 64 por cada 100.000 habitantes. Muy cerca se encuentran Torrevieja y Alcoy, con respectivos índices de 67 y 67. Asimismo, Orihuela tiene una tasa de 86. El resto superan la media provincial: Alicante con 128, San Vicente del Raspeig con 159, Elche con 162 y Elda con 184 como la más afectada. De hecho, Elda tiene una revolución favorable pero a un ritmo más bajo que en otras zonas de la provincia, e incluso con algunas excepciones como Petrer, donde la incidencia ha crecido hasta los 227 casos por cada 100.000 habitantes.

El Consell se inclina por mantener las medidas hasta el 14

No habrá previsiblemente esta semana revisión de las restricciones vigentes desde el pasado lunes. La incidencia acumulada a catorce días es de 111 casos por cada 100.000 habitantes en la Comunidad. La cifra está por debajo de la media española. Sin embargo, en el Ejecutivo continúan preocupando otros valores, como la tasa de hospitalización por covid, que se mantiene por encima de las mil personas, o los casos en las UCI. Con estas cifras, el Gobierno valenciano cree que es que conviene esperar un poco más antes de dar un paso más en la desescalada. Así, si no hay grandes cambios en la tendencia, las limitaciones actuales se mantendrán hasta el día 14.