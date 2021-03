Los padres serán informados al instante sobre los contagios escolares

La queja procedía tanto de las familias como de los centros educativos. La información sobre los contagios de coronavirus y posibles confinamientos no estaba siendo todo lo efectiva que sería de desear, y Educación ha tratado de resolverlo con una nueva herramienta online con la que enlaza directamente a los sanitarios con las familias.

De esta forma los padres pueden recibir online y al instante, desde esta misma semana, la información relativa a cualquier caso de covid en su centro educativo que pueda afectar a sus hijos en alguna forma.

Con el nuevo programa también se descarga de la tarea burocrática y administrativa que en este sentido descansaba hasta ahora sobre los hombros de directores y coordinadores covid, que eran los que enlazaban a Sanidad y a los padres hasta ahora.

La mejora se ha incluido en la WebFamilia y permite a Salud Pública trasmitir directamente a las familias de los alumnos las incidencias detectadas en cada centro. «En el caso de que se detecte un positivo, envían una carta con las instrucciones que deben seguir todos los alumnos que deban guardar cuarentena por pertenecer a un grupo de convivencia estable donde se haya confirmado un positivo», explican desde el departamento del conseller Vicent Marzà.

Si no se trata de un grupo de convivencia o burbuja, reciben la información los alumnos que son contactos estrechos de un positivo. «E igualmente se informa a los alumnos que no son contacto estrecho, y que por tanto no deben guardar cuarentena, de las medidas que deben tomar si detectan algún síntoma», añaden.

La conselleria destaca que con esta medida «ganamos inmediatez en la comunicación a las familias, pues hasta ahora era Salud Pública quien remitía la carta a los equipos directivos y éstos las entregaban en mano o enviaban a las familias por correo electrónico u otros medios», admiten.

A partir de ahora, los técnicos de Salud Pública se comunican directamente con los equipos directivos a través del programa Ítaca, «y si se genera una incidencia por algún caso positivo entre el alumnado o el profesorado, se establece la comunicación directa a través de WebFamilia a las familias con las instrucciones a seguir».

Desde Educación recalcan que el esfuerzo de que WebFamilia llegara a todas las familias se hizo durante el confinamiento por el estado de alarma, «y está disponible para la totalidad de familias con acceso a internet». Por este medio se han enviado este curso 4,4 millones de comunicaciones al mes a las que se sumarán desde ahora las relativas al covid.

«Se garantiza la confidencialidad absoluta, cada familia recibe la comunicación directa en su correo electrónico o en su móvil si se ha descargado la app, que la tienen 88.000 personas», afirman.

Las familias que no usan la plataforma, «que son minoría, continúan recibiendo las incidencias covid de la misma forma que desde empezó el curso», concluyen.

Los representantes de las familias valoran positivamente esta nueva herramienta que «si funciona adecuadamente» favorece una información más privada, como reflexiona Txomín Angós desde la Fapa Enric Valor.

Sonia Terrero, por la Confederación de padres Covapa que integra la federación provincial Gabriel Miró, pone el acento en que lo importante es que «dé buen resultado y no falle» como sucedió inicialmente con el programa Itaca 3 que vinculaba a los sanitarios con los centros educativos. Lo considera una forma «más ágil» para que la información llegue directa a los padres y se reste trabajo a los docentes.