Los expertos creen insuficiente el rastreo que se hace en la Comunidad de las nuevas cepas del virus

Analizar más muestras de covid y de todas las áreas de salud para localizar nuevas cepas de la enfermedad que puedan ser más virulentas o poner en jaque las vacunas. Es la petición que hacen los diferentes expertos consultados por este periódico que creen insuficiente el esfuerzo que se está haciendo en la Comunidad Valenciana en estos momentos para controlar estas nuevas variantes. Consideran que el número de muestras que se están secuenciando genéticamente no es suficiente y advierten de que no todos los departamentos sanitarios están haciendo esta labor de análisis.

Hace semanas que el Ministerio de Sanidad conformó una red de laboratorios en toda España para la vigilancia de estas las nuevas cepas de covid a través de la secuenciación genética de muestras de pacientes con covid. En la provincia, son el Hospital General de Alicante y el Hospital General de Elche los encargados de hacer esta secuenciación con muestras que, en teoría, les deben llegar de toda la provincia. Sin embargo, según ha confirmado este periódico en varios hospitales, aún no hay directrices de cuántas muestras deben enviar, cada cuánto tiempo, ni a qué hospital.

Otra cuestión es el número de muestras a secuenciar. De momento, el ministerio ha pedido a la Comunidad Valenciana que analice 600 muestras semanales, una cifra que en momentos de alta incidencia de la enfermedad se puede quedar muy corta para estimar los porcentajes que hay de cada cepa. Cuando a nivel nacional se conformó esta estrategia, en el mes de diciembre, esas 600 muestras correspondían a entre un 1% y un 2% del total de casos de covid que circulaban en la Comunidad Valenciana, cuando la Unión Europea aconseja que se secuencie hasta un 10% del total de las muestras.

Crear una red centinela

«Es necesario que se establezca un sistema de vigilancia de las nuevas cepas similar al de la red centinela que ya existe para otras enfermedades infecciosas y a través de la que se toman muestras de manera sistemática para ver qué es lo que está circulando», señala José Tuell, experto en Salud Pública y profesor de la Universidad de Alicante.

Aprovechar ahora, que se ha producido un descenso notable en el número de contagios, para establecer esta red de seguimiento es el consejo que da Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva. «No sólo es importante el número de muestras que se secuencian, también que sean representativas de todas las áreas de salud, y Sanidad debería apoyar a todos los departamentos, con medios y personal, para que hagan este trabajo de vigilancia».

Por su parte, Felix Gutiérrez, responsable de Medicina Interna del Hospital General de Elche también coincide en la «conveniencia» de incrementar la capacidad de secuenciación de muestras en todos los departamentos de salud «para tener un mejor conocimiento de la distribución de las nuevas variantes y tomar medidas de control que eviten su propagación».

De todas las cepas que hay en circulación, en estos momentos la que tiene mayor protagonismo en la Comunidad Valenciana es la inglesa, cuya presencia se estima en un 29% del total de casos y expertos como Juan Francisco Navarro no dudan en que acabará siendo la variante predominante. Además, hay una decena de casos detectados de la cepa africana y que están todos relacionados entre sí. Pese a que se oyen noticias inquietantes de otras cepas, como la californiana, el catedrático de genética de la Universitat de València e investigador de Fisabio, Fernando González Candelas, le resta hierro. «Aún no se ha publicado nada en firme sobre esta cepa y no sabemos exactamente en qué se traducen las mutaciones que presenta». Lo más inquietante para España, cree este experto, es el avance de la cepa británica «por su alta transmisión y porque aún tememos un elevado porcentaje de población por vacunar».

Diez variantes de coronavirus bajo el punto de mira de Sanidad

Diez nuevas cepas del covid mantienen en estos momentos en alerta a las autoridades sanitarias. Además de la británica, la africana y la brasileña hay otras siete variantes, que aún no se han detectado en nuestro país, pero que amenazan con ser más virulentas o burlar la efectividad de las vacunas que se están desarrollando. Estas variantes se han detectado en países como Dinamarca, Portugal, Nueva York, Países Bajos y también en Brasil o Reino Unido. Todas tienen en común que son más transmisibles o que pueden restar efectividad a las vacunas. Félix Gutiérrez, responsable de Medicina Interna del Hospital General de Elche, advierte de que «irán surgiendo cada vez más variantes conforme se vaya secuenciado el virus». Para este profesional, de momento, las variantes que están levantando la alarma en EE UU no suponen una amenaza a corto plazo para España, «primero porque no tenemos un intercambio tan frecuente con este país y segundo porque debe comprobarse que verdaderamente es tan transmisible como se apunta». Para Gutiérrez las cepas británica y africana son las que más presencia tienen en nuestro país y la que más le preocupa es la brasileña «porque en Manaos ha producido una segunda ola de covid muy intensa con muchas reinfecciones».