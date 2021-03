La historia se vuelve a repetir en las escuelas oficiales de idiomas (EOI) de la Comunidad Valenciana. La alta demanda y la necesidad de miles de personas por acreditar sus conocimientos de valenciano han provocado que, una vez más, sea muy difícil poder inscribirse en los exámenes de certificación. Una situación que ya ocurrió el curso pasado y también con las últimas pruebas de la Junta Qualificadora de Coneixements del València (JQCV).

A pesar de que el plazo para inscribirse por libre permanece abierto hasta el próximo jueves a las 23.59 horas, las personas interesadas ya no pueden hacerlo en ninguna de las EOI que ofrecen valenciano, y en ninguno de sus niveles: desde el B1 hasta el C2.

Así lo ha podido comprobar este periódico, pues la plataforma habilitada por la Generalitat para matricularse de los exámenes muestra un mensaje de error al seleccionar el valenciano y marcar un nivel: “No quedan plazas para el idioma indicado en la Escuela Oficial de idiomas indicada”. Así en cada una de las 23 EOI que ofrecen la posibilidad.

Según algunas personas afectadas que han contactado con este periódico, esta situación ya se dio el viernes por la tarde, el mismo día que se abrieron las inscripciones para las personas que no están matriculadas en ninguna EOI del nivel que necesitan, generalmente el C1 y C2. “Estuvimos todo el día sin poder entrar porque la web no funcionaba y estaba colapsada, y cuando lo conseguimos por la tarde, ya no había plazas para el C2 en ninguna escuela”, aseguran.

Las mismas fuentes se preguntan por qué se limitan las plazas “cuando pagamos unas tasas que cubren los gastos que generamos al examinarnos, la infraestructura necesaria, el personal...” y recuerdan que acreditar los conocimientos de valenciano en la actualidad es una exigencia para muchos empleos, por ejemplo, para acceder a la función pública.

“Es fundamental tener una titulación y esto no se entiende, no tiene ningún argumento sólido, que dejen que se presenten todas las personas”, reclama una familia afectada.

Una situación que se repite

Esta situación ya ocurrió el curso pasado cuando, antes de que estallara la pandemia, se inscribieron más de 10.100 personas a las Pruebas Unificadas de Certificación (PUC) de valenciano en toda la Comunidad Valenciana.

Ante esto, la Conselleria de Educación ya explicó en su momento que la oferta se había ampliado. «No es que se haya reducido el número de plazas, más bien al contrario, cada año se han ampliado, hemos triplicado la oferta en los últimos cursos», apuntaban a Levante-EMV, ya que se había pasado de las 3.254 plazas disponibles para examinarse por libre al principio de la primera legislatura del Botànic a las 10.170 del pasado 2019-20.

Ahora, de esta convocatoria, la conselleria no facilita datos de valenciano, pero indica que la oferta para examinar a las personas no matriculadas “está dimensionada según el volumen total de alumnado matriculado en las EOI que tiene que afrontar este curso las PUC y las medidas de protección y prevención que hay que aplicar ante la covid-19 para garantizar que se desarrollan en condiciones de seguridad”.

Así, reconocen que el “volumen de vacantes es muy limitado porque las PUC no están diseñadas para atender una demanda masiva como es el caso de las pruebas de Valenciano de la Junta Qualificadora de Coneixements del València (JQCV), puesto que aunque Educación ha reforzado considerablemente en los últimos cursos las plantillas docentes de las EOI (más de un 15%), la función de este profesorado es atender al alumnado matriculado y no gestionar pruebas masivas”.

No obstante, en la última convocatoria de la JQCV, solo del nivel C1 -que se realizó en octubre pues se aplazó por la pandemia-, las 11.000 plazas ofertadas también se agotaron en un día, dejando fuera a muchas de las personas interesadas

Desde Educación recuerdan que las 7 universidades valencianas integradas en la Comisión Interuniversitaria de Acreditación de Estandarització de Acreditaciones (CieaCOVA) también convocan pruebas de acreditación del todos los niveles de de valenciano y anuncian que la Junta ya prepara una convocatoria del C1 con 14.000 plazas y otras 11.000 de C2 para noviembre.

La red de EOI del sistema educativo valenciano, que está configurada por 24 escuelas y 50 secciones distribuidas en 67 municipios, convoca pruebas unificadas de certificación de conocimiento de idiomas en 14 de las 17 lenguas que se ofrecen: alemán (B1, B2, C1 y C2), inglés (B1, B2, C1 y C2), árabe (B1 y B2), español para extranjeros (B1, B2, C1 y C2), vasco (B1), francés (B1, B2, C1 y C2), griego (B1), italiano (B1, B2 y C1), japonés (B1), portugués (B1, B2 y C1), rumano (B1), ruso (B1 y B2), valenciano (B1, B2, C1 y C2) y chino (B1 y B2).