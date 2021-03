Los centros deportivos y gimnasios de la Comunidad Valenciana reabrirán a partir del próximo lunes. Se trata de una de las principales medidas que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este mediodía tras reunirse con la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la covid-19.

Los gimnasios, pabellones, polideportivos, piscinas e instalaciones deportivas tendrán un 30% de aforo y manteniendo todas las medidas de seguridad. Esta medida, así como las otras anunciadas, se mantendrán en vigor hasta el 12 de abril.

Por su parte, la hostelería podrá abrir las terrazas al 100% de su aforo y el interior a un tercio, pero seguirán cerrando a las 18.00 horas. Solo podrá haber cuatro personas por mesa y tendrán que mantener la mascarilla mientras no se consuma, y no podrán dar servicio de barra.

En cuanto al ocio educativo, se podrán abrir ludotecas en grupos de 10 personas y hasta el 30% del aforo. También se aumenta "ligeramente" el aforo en ceremonias a un tercio.

La línea estratégica del Consell es la de mantener la prudencia, en especial en vísperas de la Semana Santa, en la línea de lo acordado ayer con la mayoría de autonomías en el consejo interterritorial de Sanidad. No obstante, esto no significa no avanzar algún paso más en la desescalada iniciada hace once días. Es por ello que han decidido, entre otras medidas, la reapertura de centros deportivos y gimnasios en la Comunidad Valenciana, que eran los únicos de España que se mantenían cerrados con motivo de la crisis sanitaria por el coronavirus.

Cierre perimetral de la Comunidad Valenciana

El president de la Generalitat, Ximo Puig, también ha apuntado que se mantendrá el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana. De igual forma, el toque de queda en Alicante, Valencia y Castellón se mantiene entre las 22 y las 6 horas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.