El ocio educativo se reactiva en la Comunidad Valenciana tras las nuevas medidas anunciadas por Ximo Puig como parte del plan de desescalada. Así aparece recogido en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que aparece publicada este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat.

De esta forma, se autorizan las actividades de ocio educativo y educación en el tiempo libre, y escuelas de animación juvenil, organizadas tanto por las administraciones como por las entidades o asociaciones juveniles de educación no formal. No obstante, en las instalaciones interiores o exteriores donde se desarrollen dichas actividades no se podrá superar el aforo del 30 % de su aforo y deberán realizarse en grupos de hasta un máximo de 10 personas, además de la persona monitora.

Tal y como se plantea en la resolución, en este apartado se consideran incluidas las ludotecas y todos aquellos establecimientos de actividades recreativas infantiles y juveniles. Asimismo, se deberán respetar las medidas de seguridad y distanciamiento físico, seguridad interpersonal, higiene, limpieza, prevención, y siguiendo las indicaciones contenidas en los protocolos establecidos a tal efecto por las autoridades sanitarias para la prevención del coronavirus.

De igual forma, en el documento de la Conselleria de Sanidad también se apunta que en los parques infantiles recreativos al aire libre, castillos hinchables, toboganes y otros juegos infantiles deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.

Parques y jardines

Los parques, jardines y zonas de esparcimiento al aire libre de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón podrán permanecer abiertos salvo en el periodo horario que limita la movilidad de las personas. Así pues, no se podrá acceder a estas zonas desde las 22 hasta las 6 horas.