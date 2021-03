Sanidad admite que todos los mayores de 80 años no tendrán puesta la primera dosis hasta dentro de un mes

Solo con Pfizer

La escasez de dosis se debe a que a las personas mayores de 80 años se les está protegiendo prácticamente solo las vacunas de Pfizer y en menor medida con las del laboratorio Moderna, ya que la de AstraZeneca solo está probada en personas menores de 55 años.

La lentitud con la que se está inmunizando a los más mayores está provocando que aún haya personas de muy avanzada edad que no han recibido la vacuna en primera dosis. «Mi madre tiene 89 años y aún no la han llamado», lamentaba este jueves un vecino de la zona de la Condomina que prefiere no dar su nombre. Asegura que a diario llama más de cinco veces al centro de salud sin éxito. «Me dicen que los listados les llegan de Salud Pública y que ya nos llamarán, pero los días pasan y sigue sin estar vacunada, ella y otras vecinas de edad parecida».

La Comunidad Valenciana es la cuarta con menos dosis puestas. Sanidad lo justifica en el acopio que se hizo para los profesores

Este es uno de los grupos más vulnerables frente al coronavirus, por lo que el Ministerio de Sanidad decidió situarlos de manera prioritaria, tras las residencias y los sanitarios, para recibir la vacuna y reducir así la incidencia que la pandemia está teniendo entre las personas más mayores.

Por otro lado, y según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, en la Comunidad Valenciana se ha distribuido el 74,3% del total de dosis que han llegado desde el pasado mes de diciembre, porcentaje que sitúa a esta autonomía como la cuarta con menos vacunas administradas. Un total de 176.797 han recibido la pauta completa de las vacunas.

Desde la Conselleria de Sanidad justifican que estemos en el furgón de cola en porcentaje de dosis aplicadas en la gran reserva de vacunas que se hizo para inmunizar a los profesores. «Otras comunidades han optado por ir vacunándoles poco a poco. Nosotros guardamos 120.000 vacunas para inmunizarles de golpe en pocos días, vacunas que se han quedado guardadas tras la paralización del ministerio». Estas mismas fuentes recuerdan que esta semana estaba previsto administrar 170.000 dosis a diferentes colectivos en una especie de prueba para la inmunización masiva que se espera iniciar en el mes de abril, cuando previsiblemente lleguen entre 200.000 y 400.000 dosis semanales a la Comunidad Valenciana.

Planes por tierra

Sin embargo, finalmente sólo se han podido poner 60.000 dosis debido a que el ministerio decidió paralizar el pasado lunes la vacunación con AstraZeneca hasta investigar si la vacuna guarda relación con algunos casos que han aparecido de trombosis craneal. Respecto a los tres casos de trombosis que se han descrito en personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca en Valencia, Ana Barceló señaló ayer que dos de estas personas ya están en su casa y que la tercera permanece hospitalizada.

Las tres personas afectadas son dos miembros de la Policía Nacional y un Guardia Civil que fueron vacunados con AstraZeneca. Ninguno de estos casos, según confirmó la Conselleria de Sanidad, se corresponde con los casos de trombosis cerebrales que se están investigando en España y que son los que han llevado a inmovilizar la vacuna.