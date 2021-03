244.000 personas más podrán recibir AstraZeneca en la provincia tras ampliar Sanidad el rango de edad

En estos momentos, la vacuna de AstraZeneca está siendo utilizada, principalmente, para vacunar a miembros de las fuerzas de seguridad, farmacéuticos, personal sanitario de segunda línea, dependientes, cuidadores y trabajadores de atención domiciliaria de los ayuntamientos. A partir del viernes también será la vacuna empleada para proteger al profesorado. La ampliación del rango de edad para recibir esta vacuna conlleva que de manera inmediata serán inmunizadas unas 40.000 personas en la Comunidad Valenciana de estos colectivos que tienen entre 55 y 65 años y que se habían quedado sin proteger debido a las restricciones con esta vacuna en cuanto a la edad y a la falta de dosis de los laboratorios Pfizer y Moderna, que están siendo empleadas para vacunar a los mayores de 80 años.

Siguientes grupos

Tras los grupos que están recibiendo en estos momentos la vacuna frente al coronavirus, los siguientes colectivos a inmunizar, según la estrategia del Ministerio de Sanidad, son los mayores de 70 años y las personas con determinadas enfermedades crónicas, como cáncer, fallo renal o trasplante. De momento no se sabe cuándo les llegará la vacuna, pero no parece que vaya a ser de manera inmediata, a tenor de las palabras de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, quien señaló la semana pasada que hasta mediados de abril no tendrán la primera dosis puesta todos los mayores de 80 años en la Comunidad Valenciana. Después hay que garantizar las segundas dosis, siempre teniendo en cuenta que, mientras Sanidad no diga lo contrario, sólo pueden recibir las vacunas de Pfizer y Moderna. También se desconoce con qué vacuna se va a proteger a los enfermos crónicos.

Mientras, sigue la incógnita sobre el número de dosis que llegarán a partir del mes de abril, cuando está previsto comenzar la vacunación masiva frente al coronavirus, y si estas remesas permitirán que por fin el proceso de vacunación despegue y se alcance al 70% de la población en verano.

De momento, la previsión de vacunas de Janssen que se ven a recibir ha supuesto un auténtico jarro de agua fría en la Generalitat Valenciana. Y es que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, señaló ayer en un programa de televisión que en abril está previsto que lleguen a España 300.000 dosis de la vacuna de este laboratorio, de las que en torno a 30.000 serían para la Comunidad Valenciana. Se trata de una cantidad irrisoria, teniendo en cuenta que la Comunidad Valenciana necesita entre 200.000 y 400.000 dosis semanales para vacunar de manera masiva. Actualmente, en el mejor de los casos se están recibiendo unas 100.000 dosis semanales y eso cuando coinciden envíos de los tres laboratorio, ya que en el caso de Moderna no hay una regularidad en el envío.

Según Darias, en mayo se esperan 1.300.000 dosis de Janssen, unas 130.000 para la Comunidad Valenciana, y en junio cerca de 4.000.000, de las que en torno a 400.000 irían a parar a la Comunidad Valenciana. La vacuna de Janssen es la gran esperanza para acelerar el proceso de vacunación, puesto que su administración es mucho más sencilla ya que sólo tiene una dosis, a diferencia de las otras tres vacunas que hay actualmente disponibles.

Esta incógnita sobre el número de dosis que llegarán a partir del segundo trimestre ha llevado a que la Generalitat Valenciana esté reclamando al Gobierno que se exploren las opciones de poder adquirir la vacuna rusa Sputnik, como ya han hecho varios países de la Unión Europea ante la lentitud del proceso de vacunación. «Hay que acelerar la vacunación con todas las vacunas disponibles y que están validadas por las autoridades sanitarias. Nos jugamos la vida de las personas, de la economía y de la sociedad», señaló ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en un acto de su partido. El objetivo de la Generalitat Valenciana es liderar la agenda en este terreno, ya que logísticamente está todo preparado para poder empezar a vacunar masivamente. El único impedimento don las dosis que estamos recibiendo. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha reiterado en varias ocasiones que la vacunación masiva es el pasaporte hacia la recuperación económica.