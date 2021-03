Expertos piden extremar los controles en Semana Santa para evitar rebrotes

Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad de Medicina Preventiva de la Comunidad Valenciana, opina que la Generalitat tendría que seguir el ejemplo de Alemania o Francia y acordar un cierre «drástico» de la Comunidad, aunque reconoce que esa medida «costaría mucho de entender, empeoraría mucho nuestra economía y sería muy impopular, porque estamos en las mejores cifras de contagio desde hace mucho tiempo». Por eso, como mal menor, reclamó que las autoridades pongan especial empeño en hacer que se cumplan las limitaciones que ya están en vigor, principalmente el confinamiento perimetral y el toque de queda a las 22 horas «porque corta toda opción al ocio nocturno». «No puede haber un cierre perimetral sobre el papel y que luego no lo cumpla nadie», mantiene el también jefe de Medicina Preventiva del Hospital General de Elche, quien también alertó del grave riesgo que representan los espacios cerrados sin ventilación adecuada. Además de todo lo anterior, Navarro también cree que para evitar la temida cuarta ola tras la Semana Santa será crucial el papel de los ayuntamientos en el control de actos de las cofradías y hermandades: «Si hay una misa con muchos cofrades y luego una comida, el resultado puede ser igual o más peligroso que si se hubiese hecho una procesión».

Como este experto también se manifestó el catedrático de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Miguel Hernández (UMH), Félix Gutiérrez, quien no sólo se mostró partidario de mantener las actuales restricciones y extremar el control en su cumplimiento, sino que además alertó de que es previsible que en los próximos días haya un cambio de tendencia —« En España ese cambio es ya una realidad»— y comiencen a subir los contagios, lo que obligaría a volver a endurecer las medidas. «La experiencia que tenemos hasta ahora es que con frecuencia las medidas se han adoptado con retraso porque se ha esperado demasiado; siempre vamos detrás del virus. Y la tercera ola ha sido tan demoledora que no nos podemos permitir una cuarta». Por eso, mientras no se acelere el ritmo de vacunación y haya más población protegida, para este experto será crucial «mantener las restricciones y no esperar a que la incidencia sea de 150 para tomar más medidas».

La presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, Isabel Moya, también cree que en breve los contagios subirán «porque estamos repitiendo los mismos errores como si estuviéramos en el día de la marmota». Para la facultativa, limitaciones como el cierre del ocio nocturno, las reuniones de convivientes o el toque de queda «deben mantenerse a toda costa», aunque también opina que otras medidas deberían revisarse o no caer en incoherencias: «No tiene sentido que cierres las comunidades autónomas pero permitas que se puedan fletarse aviones con turistas de Francia o de Alemania, que te pueden importar otras variantes del virus, porque eso hace que muchos ciudadanos no crean en las restricciones como el cierre perimetral y acaben saltándoselo». Además, llamó la atención en que «ahora es el momento de hacer test, test y test, mucho rastreo y estudios epidemiológicos para conocer las variantes del coronavirus y poder controlar la incidencia hasta que la vacunación sea una realidad».

Limitaciones a la movilidad

Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, diferentes miembros consultados por este diario coinciden en señalar que no son partidarios de endurecer las restricciones de movilidad en Semana Santa y destacan que lo importante es controlar las acumulaciones de personas y las fiestas en viviendas y establecimientos. Un mando policial afirma que se ha visto que el problema de aumento de contagios está vinculado a las relaciones sociales, más que a la movilidad, por lo que considera que los esfuerzos deben dirigirse a controlar que los ciudadanos cumplan las restricciones ya existentes. Otro responsable de las Fuerzas de Seguridad opina que con la incidencia actual de contagios no se puede volver a cerrar las ciudades y que basta con el cierre perimetral de la Comunidad. Lo que no tiene sentido, según coinciden varios policías y guardias civiles, es que las autonomías estén cerradas para los españoles y que vengan turistas de Francia y Alemania, donde actualmente están peor en materia de contagios.

Puig apela a la responsabilidad de los habitantes de otras autonomías

El jefe del Consell reconoce que el confinamiento perimetral «es problemático y a veces de difícil cumplimiento»

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, apeló ayer a la responsabilidad de los habitantes de otras comunidades autónomas para que eviten desplazarse hacia la Comunidad Valenciana la próxima Semana Santa. Preguntado por si va a haber un aumento de los controles para evitar que se vulnere el cierre perimetral, Puig hizo un llamamiento a la prudencia. «A las personas que han confiado en la Comunitat Valenciana para sus vacaciones y días de ocio, (les pido) que continúen confiando. Ahora en Semana Santa no podremos vernos pero muy pronto llegará el verano y si llegamos en condiciones, que estoy seguro, será un verano de reencuentro».

El presidente de la Generalitat hizo estas declaraciones en un acto celebrado en el Hospital de Sant Joan para presentar el proyecto de reforma de las Urgencias. Insistió Puig en que si se pasa con éxito la Semana Santa, «más pronto que tarde» se podrán levantar las restricciones de movilidad ya que «no es voluntad de nadie» mantenerlas por los «muchos problemas económicos» que genera. «La perimetración no es un capricho. Si hay algo que sabemos es que cuando hay más movilidad hay más interacción social y más contagios. Si hemos llegado a una situación de contención hay que mantener la perimetración para evitar interacciones. Es problemático y a veces de difícil cumplimiento», ha reconocido.