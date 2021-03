El Consell paga cuñas en radios para que los madrileños no vengan en Pascua

La campaña es específica para Madrid con una cuña de radio general dirigida a unos turistas que desde hoy viernes están de vacaciones, ya que en la comunidad madrileña los escolares no vuelven al colegio hasta el 5 de abril, y la Costa Blanca es el destino de miles de familias madrileñas, tanto en sus segundas residencias como en los hoteles. Con estas cuñas publicitarias, que se emitirán en las principales radios de la Comunidad de Madrid, se pretende lanzar un mensaje de comprensión ante las restricciones a los viajes a la Comunidad y de ánimo para que, con el fin de los cierres perimetrales, los turistas madrileños vuelvan a disfrutar de las experiencias turísticas el próximo verano. El mercado madrileño es el principal emisor de turistas nacionales de los destinos de la Comunidad con más de 3,5 millones de turistas en 2019, solo por detrás de los propios valencianos.

No hay municipio en la franja costera de la provincia que no tenga a los madrileños como visitantes preferentes en el conjunto del turismo nacional y su ausencia, desde Dénia a Pilar de la Horadada se nota desde que en marzo de 2020 arrancó el confinamiento. No en vano, por ejemplo, muchos madrileños consideran la playa de San Juan, en Alicante, como su playa de referencia. El mensaje que se lanza desde hoy en las radios es, sin embargo, cristalino. Os queremos muchos, pero no vengáis en Pascua, ya habrá tiempo de reencontrarnos el próximo verano… si el covid lo permite. Madrid es el principal granero de turistas españoles, y de ahí la campaña específica en las emisoras de radio, pero la Generalitat también ha lanzado otra en redes sociales (YouTube) dirigidas a todos los españoles con un video en el que se lanza en el mismo mensaje. No vengáis en Semana Santa pero no faltéis en verano bajo el lema «Mediterráneo vivo y seguro».

Por otro lado, Turisme ha lanzado otra campaña digital y publicitaria para reactivar el turismo autonómico «responsable» esta Semana Santa, y animar a quienes se encuentren estos días en la Comunidad a redescubrir el destino. Esta campaña, también dirigida al mercado nacional, pretende crear marketing de recuerdo y vínculos especiales con turistas que por ahora, no pueden visitar la Comunidad, en especial, con el principal mercado emisor de turistas nacionales, el madrileño.

Esta nueva campaña digital, con la doble finalidad de promocionar el turismo interno entre la propia Comunidad y acercarse al turismo nacional, ha arrancado ya y estará vigente hasta el próximo 5 de abril con diferentes acciones digitales, entre las que destacan actuaciones de marketing de contenidos, redes sociales, email, y publicidad digital.

Bono Viaje

Por otra parte, Turisme ha comenzado a negociar con el sector turístico la prolongación durante 2022 del exitoso programa «Viatgem CV», con el que la Generalitat ha impulsado los viajes de alicantinos, castellonenses y valencianos por todo el territorio en un intento de paliar la falta general de turistas.

A fecha de hoy, hay más de 20.000 reservas que benefician a 60.000 personas residentes. Esta cifra responde a la media general de tres personas por reserva de viaje. Recordar que el grupo mínimo de viaje que exige el bono es de dos personas. El programa está dotado con 12 millones de euros para los dos periodos de este año. Del 1 de enero al 15 de junio y del 15 de septiembre al 31 de diciembre. La estancia media supera las tres noches en todas las modalidades de alojamiento, siendo muy superior en los campings, que alcanza las doce noches de media, o en las viviendas turísticas, que superará las seis. Para los hoteles, según Turisme, la estancia media es superior a cuatro noches. El 48,8% de los usuarios de este bono viaje realiza la estancias fuera del fin de semana. El alojamiento más demandado es el hotel con cerca del 78% del total de las reservas, seguido del alojamiento rural que acapara más del 10% porcentual de la totalidad de las reservas.

El Bono Viajes es un bono descuento del 70% para viajar por las tres provincias, con el objetivo de incentivar la demanda de servicios turísticos internos en periodos de estacionalidad ante los negativos efectos sociales y económicos ocasionados por el covid.

Este segundo periodo del programa Viatgem CV, se puso en marcha el pasado 1 de enero y estará vigente hasta el próximo 15 de junio a través de la plataforma bonoviajecv.gva.es. La Generalitat financia un máximo de 600 euros.