Juan Francisco Navarro: «Con la vacuna de AstraZeneca se ha sobreactuado creando un miedo irracional»

Alrededor de cuarenta mil docentes se vacunarán desde hoy al próximo jueves en la provincia con AstraZeneca, una semana después de que se suspendiera por supuestos efectos secundarios con esta vacuna que no se ha cambiado. Ello ha sembrado la desconfianza en muchos profesores que dudan si esperarse a su grupo de edad por si les toca con otra farmacéutica.

Doctor, ¿dígame por qué tienen los profesores y el resto de ciudadanos que vacunarse con AstraZeneca después de suspenderse y con la alarma que eso creó?

Así sucedió y ha generado que se esté inundando las consultas de Primaria de mil dudas de supuestas contraindicaciones. Parece claro que han sobreactuado siguiendo criterios políticos más que médicos o científicos. Han dicho: si otros países han cerrado, no nos vamos a quedar nosotros sin cerrar. Puede ser un criterio entendible pero daña irremisiblemente la confianza de las vacunas. Se ha podido perder un 25 o un 30% de la que había con AstraZeneca. Si ya nos costó que se admitiera porque teóricamente tenía algo menos de efectividad que la de Pfizer, que tampoco es del todo verdad, porque (AstraZeneca) no es una vacuna de segunda clase con enfermedad grave, con esto que ha pasado se ha terminado creando un miedo irracional a ponerse la vacuna.

Veo que no están de acuerdo...

En España nos ha costado el covid en el último año 80.000 muertos. Poner en esa misma balanza el fallecimiento de una persona vacunada con AstraZeneca, con un síndrome raro que ni mucho menos se ha asociado, ni en la autopsia y otros hallazgos, que se pueda atribuir a la vacuna..., pero es que aunque lo fuera no se puede poner en la misma balanza. Tenemos que darnos cuenta que los temas de salud pública se evalúan con cifras, por frías que sean, dejando fuera la tristeza y la consternación que nos produce que una persona fallezca después de ponerse una vacuna. Si vacunas a un millón de personas, un 1% va a fallecer de las más diversas causas en el año siguiente y la vacunación no tiene nada que ver.

Luchan ustedes ahora contra esta desconfianza, entiendo.

Con este tema se ha sacado la pata del tiesto y se ha dañado la confianza y tenemos que luchar contra esto. La cuarta ola esta ahí, la tendremos a final de abril y mayo, aún en pleno curso escolar, y habrá muchos escolares afectados. A los maestros les interesa mucho vacunarse y estar bien protegido. En mayores de 80 años se está viendo que AstraZeneca es útil en el cien por cien, incluso lo es en mayores de 80. Además, otras están llegando con cuentagotas, como las de ARN o las de Pfizer. Con suerte en abril habremos vacunado a los de 80 y la única forma de inmunizar a los servicios esenciales que se exponen por su trabajo es utilizar esta vacuna de la que hay amplios contratos de muchos millones de vacunas con la Unión Europea. Yo creo que el consejo es vacunar, vacunar y vacunar. Si no te vacunan ahora, a saber cuándo va a haber disponibles.

¿Qué ocurre en esos tres meses entre una y otra dosis?

Con la primera la efectividad es muy grande; con la segunda aumenta la eficacia entre un cinco o diez por ciento, pero con la primera ya estás muy protegido. Lo mismo pasaba con la de Pfizer que se ha puesto al personal sanitarios en la Comunidad y fue como cerrar un grifo porque ya no hubo contagios en sanitarios y eso que seguían atendiendo a enfermos de covid.

Dice que la cuarta ola llega a finales de abril y habla de alumnos y profesores...

Los docentes tiene que finalizar un curso que ha sido complejo, donde ha habido muchas interacciones, evaluaciones, retraso de clases y el riesgo ha sido y va a ser muy importante sobre todo para la gente de mediana edad. Y hay que recomendar a la gente que se vacune sí o sí porque el próximo curso aún va a ser muy duro. Ahora mismo (la vacuna de AstraZeneca) es la mejor del mundo porque es la que tenemos. Estamos en una carrera contrarreloj y hay que salvar los muebles.

¿En qué consiste la vacunación de los docentes?

A quien se va a vacunar se le pasa siempre una ficha con preguntas tipo, pero también puede preguntar sobre tromboflebitis (un proceso inflamatorio que hace que se forme un coágulo de sangre que bloquea una o más venas, por lo general, de las piernas), anticonceptivos o por lo que sea. La vacunación es rápida, con muchos equipos a la vez, pero no atropellada y se está haciendo bien. Si existe cualquier duda o problema se puede remitir a otros servicios para que se valore.

¿Dígame alguna contraindicación?

Solo alergia documentada a los componente de la vacuna o haberse puesto una primera dosis y que se hubiera dado una reacción anafiláctica. Eso quita prácticamente todo, a alergias, a medicamento, a comidas, a polen.... La gente tiene que preguntar por cualquier duda, pero prácticamente no se echa a nadie para atrás porque nadie presenta estos problemas.

¿Sirve de algo tomarse algún anticoagulante, como una aspirina, días antes o días después?

Te puedes tomar lo que quieras, pero no he visto que lo recomiende nadie. No tenemos asociado vacuna y fenómenos trombóticos y dar un anticoagulante o un antiagregante es una tontería, como preocuparse de que tomas Sintrón. No está definida esa asociación entre esta vacuna y otras y fenómenos trombóticos. Sí lo es que una de las complicaciones de los enfermos graves es que fallecen por fenómenos trombóticos o hemorragias graves. Dicho de otro modo, es una sospecha tan residual que no hay que tomarlo en serio. Este es el momento de vacunarse y se está priorizando a estas personas (los docentes), cuando tenemos crónicos aún pendiente. Lo probable con este grupo es que se vacunen con AstraZeneca y no solo hasta los 65 sino a los de 70 o 75, porque es la que tenemos, está probada su eficacia y es la más habitual. La vacuna de Janssen hasta finales de abril no traerá y no será un contingente muy importante, y con la Sputnik, cuando se autorice, ya veremos.

¿Por qué se sacó del grupo de vacunación a los mayores de 55?

El eterno giro de gestión política: no se quiere meter la pata, la administración sanitaria se ha hecho miedosa. Es como lo que ha ocurrido con lo de si de un vial se pueden sacar siete dosis, ¿por qué no íbamos a sacarlas? Y nos han echado la culpa de hacerlo. Con los mayores de 55 años ha pasado que se habían hecho ensayos muy acelerados, de fase dos y tres, con población voluntaria y retribuida. Y en estos ensayos se cogieron a menores de 55. Pero, ¿hay algo que te haga pensar que la respuesta iba a ser distinta con los de 56? Es absurdo. En América se están haciendo ensayos en fase tres con personas mayores de 80 y los resultados son fantásticos. Eso (de los mayores de 55) era algo absurdo que no tiene pies y cabezas. Hay que vacunarse a mansalva.

¿Qué ha ocurrido con las mascarillas, que ahora deben llevar los niños desde los tres años?

Los niños también contagian y cuando ves que todo el mundo está cubierto menos el niño, como si fuera un verso libre, también te preocupa. El problema es que se dice ahora.