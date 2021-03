Sanidad necesita 58 millones al año para elevar la plantilla en unas 800 personas

El síndic, Vicent Cucarella, pone cifras. Serían necesarios 58 millones anuales para que el sistema valenciano de salud contara con los medios humanos adecuados. Y otros 24 para auxiliares sanitarios y personal no sanitario. No obstante, la Sindicatura de Comptes recuerda que la crisis del covid-19 ha obligado a la Generalitat a adoptar numerosas decisiones en cuanto a contratación y asignación de recursos «que están teniendo un impacto significativo en la gestión del personal sanitario», pero no los ha evaluado porque excede de su ámbito temporal.

El informe de la Sindicatura explica que para absorber el exceso de tarjetas asignadas a determinados facultativos en atención primaria sobre los cupos recomendados por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (1.500 tarjetas para médicos de familia y 900 tarjetas para pediatras), «sería necesario incrementar la plantilla de facultativos en medicina familiar y comunitaria y pediatría».

El impacto económico de esta medida supondría un incremento de los costes salariales estimado en unos doce millones de euros al año, estima el organismo independiente de la Generalitat.

El síndic, sin embargo, recuerda que conselleria ha culminado la estrategia de refuerzo de atención primaria iniciada en febrero de 2019 por la Dirección General de Asistencia Sanitaria, «por lo que el déficit en atención primaria estimado por esta Sindicatura ya ha sido parcialmente compensado».

La tasa de facultativos especialistas en la Comunidad Valenciana (134 facultativos por cada 100.000 habitantes) es inferior a la media estatal (144) según datos del Ministerio de Sanidad.

Aumento de personal

El síndic estima que el posible ajuste «podría requerir un incremento de la plantilla en 318 facultativos y 445 en personal de enfermería, con un impacto anual de 46 millones de euros en gastos de personal». Por ello, si sumamos el déficit en atención primaria y especializada, la inversión anual necesaria ascendería a 58 millones de euros. Además el departamento de Cucarella estima otros 24 millones para personal auxiliar sanitario y personal no sanitario, es decir, unas 800 personas más contratadas.

Por otra parte, el informe señala que la proporción de puestos de atención continuada (guardias en atención primaria) que están ocupados de forma permanente durante todo el año es del 56,8% en medicina familiar y comunitaria, y recalca: «E incluso 296 de los 389 puestos han sido ocupados por una misma persona durante al menos doce meses en el periodo 2016-2019, por lo que hay indicios suficientes para concluir que existen necesidades permanentes cubiertas por personal temporal y, por tanto, es posible que proceda la creación de plazas estructurales en la plantilla».

También señala el Síndic que en 2019 el índice de absentismo registrado entre el personal facultativo y de enfermería alcanzó el 12,6%, tasa un 50% superior a la media del sector de las actividades sanitarias en España (en torno al 8,3%), siendo este uno de los sectores económicos que cuenta con mayor tasa de absentismo, con un índice de unos tres puntos porcentuales superior al conjunto de la economía española, que es aproximadamente del 5,1%.

Preocupa que el 56 % de los médicos superen los 60 años

En 2019 la edad media del personal facultativo era de 49,2 años y un 23% superaba los 60 años, incluyendo tanto el personal fijo como temporal. El Síndic explica que es «especialmente preocupante, por las previsibles salidas por jubilación en los próximos años», la edad media del colectivo de medicina familiar y comunitaria (58,9 años) con un 55,9% de ellos mayores de 60 años. En enfermería la proporción global de mayores de 60 años baja hasta el 18% y la edad media se sitúa en 45,9 años.