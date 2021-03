Las empresas turísticas presentan 4.000 solicitudes para acceder a los créditos del Consell

El balance de las primeras operaciones aprobadas de la línea Horeca -circuito hostelero- revela que el 74% de las 600 operaciones aprobadas han sido solicitadas por un importe inferior a 50.000 euros, mientras que 47 operaciones van de los 50.000 a los 100.000 euros. 205 de las operaciones aprobadas son para autónomos, 106 para microempresas y 41 para pymes, empresas de hasta 250 trabajadores

Con esta línea, el Consell pretende solucionar en un solo trámite administrativo la liquidez urgente que precisan las empresas y, a la vez, una ayuda directa para compensarles por las restricciones sanitarias aprobadas.

Según el IVF, los préstamos han sido diseñados para que en los primeros 30.000 euros de crédito las empresas beneficiarias puedan obtener una ayuda directa de hasta 9.000 euros (el 30% del importe solicitado), un porcentaje de ayuda que disminuye de forma gradual por tramos conforme aumenta el importe del crédito.

Por sectores según el importe de las operaciones, la restauración concentra el mayor volumen de créditos bonificados con prácticamente el 40% del total, seguido de los alojamientos que representan el segundo mayor montante, 22,1%.

Hasta el momento, autónomos y autónomas y pymes interesadas en esta línea podían solicitar préstamos bonificados de entre 15.000 y 750.000 euros. No obstante, a partir de ahora, la cuantía máxima se eleva hasta un millón de euros. Además, también se han modificado las cuantías de los tramos no reembolsables, de manera que se amplía el porcentaje de ayuda directa para los créditos de mayor cuantía. De este modo, antes la cuantía máxima de ayuda no reembolsable estaba cifrada en 60.750 euros y abarcaba los siguientes tramos: 15.000-30.000 euros (30 %); 30.000-250.000 euros (15 %); 250.000-500.000 euros (5 %) y 500.000-750.000 euros (2,5 %).

Con las novedades introducidas, la cuantía máxima de ayuda no reembolsable asciende a 140.500 euros con los siguientes tramos: 15.000-30.000 euros (30%); 30.000-250.000 euros (20%); 250.000-500.000 euros (15%) y 500.000-1.000.000 euros (10%).

El nuevo porcentaje de tramos, que incluye más ayuda directa para todas las franjas excepto para la inferior, se aplicará retroactivamente a las empresas que ya hayan solicitado el préstamo y se les haya concedido atendiendo al cálculo anterior.

A medida que avanzan los meses y siguen sin llegar los turistas, las pérdidas se acumulan. En el caso de los apartamentos turísticos, la Generalitat ha tramitado 45 solicitudes de las que ha aceptado 31 por valor de 4,2 millones de euros y rechazado 14 peticiones porque los importes solicitados excedían la capacidad financiera de las mercantiles.

La ministra Maroto opina que las vacunas van a «velocidad de crucero»

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, subrayó que España empieza a coger «velocidad de crucero» en el ritmo de vacunación contra el covid y mantiene su plan de llegar al verano con el 70% de la población inmunizada. Maroto explicó que ayer mismo España había recibido un millón de vacunas que serán repartidas entre las comunidades autónomas. «En España hay mas de siete millones de personas vacunadas en una sola dosis, por lo tanto empezamos a coger velocidad de crucero».

Una velocidad que se verá potenciada porque «en la segunda mitad de abril», según la ministra. España empezará a recibir la vacuna monodosis de Janssen, de la que en el segundo trimestre llegarán 5,5 millones de dosis.

«Mantenemos la idea de llegar al verano con el 70% de la población vacunada», insistió tras explicar que «en estos momentos» hay compradas 69 millones de dosis de las distintas farmacéuticas. Tras indicar que «las farmacéuticas tienen que cumplir las entregas a las que se han comprometido», la ministra han insistido en que España cuenta con «la red para administrarlas con agilidad» y alcanzar el objetivo del plan de vacunación. Por otro lado, Austria se sumó ayer a los estados que exigen celeridad en el pasaporte verde en la Unión Europea.