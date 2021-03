La FVMP quiere más control para evitar otra ola en Semana Santa

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) quiere garantizar tanto el control como el efectivo cumplimiento de las medidas sanitarias en los días de Semana Santa y Pascua para evitar la irrupción de una cuarta ola de coronavirus. Con tal fin la entidad que preside Rubén Alfaro plantea la conveniencia de convocar a las Juntas Locales de Seguridad para velar por la correcta aplicación de las medidas restrictivas de carácter preventivo contra el covid.

Esta propuesta de la FVMP se pondrá sobre la mesa en el encuentro convocado para este martes por el President Ximo Puig y que se mantendrá en el Palau de la Generalitat con la presencia de las autoridades competentes en está área. Entre ellas representantes de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, los mandos de la Policía Nacional y de la Policía Autonómica, Guardia Civil, Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. El fin es coordinar las medidas y recomendaciones que se llevarán a cabo en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón durante las próximas fechas festivas.

El presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y alcalde de Elda, Rubén Alfaro, va a proponer en la reunión la convocatoria de las Juntas Locales de Seguridad para la coordinación con las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una decisión que, según ha explicado, es imprescindible para ejercer un correcto control y cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de la ciudadanía en cada uno de los municipios.

Como se sabe, en la Comunidad Valenciana se mantendrán las principales restricciones en vigor ante la propagación del covid-19 al menos hasta el próximo 12 de abril, cuando finalicen oficialmente las vacaciones de Semana Santa y Pascua. El objetivo es, por tanto, prestar especial atención, en estos días festivos, al cumplimiento de las medidas dictadas por las autoridades sanitarias para evitar un aumento de contagios. «Es algo que no debemos y podemos permitirnos porque supondrá un nuevo retroceso en la lucha que venimos librando contra la pandemia del covid-19 desde marzo de 2020», destacó ayer Alfaro insistiendo en recordar que la situación sigue siendo excepcional. En su opinión «solo desde la implicación y colaboración de todas y todos podemos seguir avanzando hacia una desescalada segura siempre y cuando los datos sobre la evolución de los contagios así lo permitan».

Desde la FVMP se pone especial hincapié en la necesidad de incrementar el control de los aforos en la hostelería, evitar la afluencia masiva de ciudadanos del interior de la Comunidad Valenciana a los alojamientos turísticos y segundas residencias de la costa, impedir las fiestas tradicionales y privadas así como garantizar el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana para evitar que el tránsito de personas pueda facilitar la transmisión del coronavirus.

«Estamos mejor que estuvimos durante la Semana Santa y la Pascua del año pasado cuando nos encontrábamos confinados en nuestras casas y los hospitales estaban al límite de su capacidad. Por lo tanto -solicita Alfaro- no nos relajemos en las medidas de prevención y no corramos el riesgo de dar lugar a una cuarta ola» que, en este caso, también podría afectar al proceso de vacunación.

Las Navidades como ejemplo a no seguir

La implicación de las autoridades locales y provinciales es esencial para respetar las normas

La amarga experiencia que trajo consigo la relajación de las restricciones sanitarias durante las pasadas Navidades, con la irrupción de la tercera ola como causa y efecto, es un escenario que va a estar muy presente en la reunión de la FVMP, la Generalitat Valenciana y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Lo ocurrido durante el período navideño es un ejemplo a no seguir para las autoridades. Por eso del encuentro de este martes, tal y como ocurrió en la reunión previa a las Fallas del pasado 17 de marzo, saldrá un paquete de recomendaciones para la ciudadanía destinadas a respetar las normas del estado de alarma y evitar aglomeraciones en las no fiestas de Semana Santa y Pascua. Sobre todo en actos civiles y religiosos apelando, asimismo, a las autoridades locales y provinciales a extremar los llamamientos a la ciudadanía solicitando la máxima prudencia en estos días festivos. En tal caso, la implicación de los alcaldes es primordial para que lleven a cabo campañas de vigilancia e información y que cuenten, para ello, con las agrupaciones de Protección Civil. En suma, las pasadas Navidades como ejemplo a no seguir.