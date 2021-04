El Consell pide que se amplíe la moratoria antidesahucios hasta final de este año

El Consell ha reclamado al Gobierno central que amplíe, al menos hasta final de año, la moratoria por la que propietarios e inquilinos de una vivienda no puedan ser desahuciados a partir del próximo 9 de mayo, día en el que finaliza el estado de alarma y muchos de los dueños de un piso, que siguen en ERTE o, directamente, sin empleo, pueden ver complicada su situación para afrontar los pagos. La provincia tiene, según un informe de la Universidad de Alicante, 2,5 millones de viviendas con sus habitantes con serios problemas económicos. Alicante presenta la mayor concentración de problemas relacionados con el acceso a la vivienda de la Comunidad Valenciana. El motivo está relacionado con el menor nivel de ingresos por la fuerte dependencia de la economía del sector servicios –el más castigado por la crisis del covid–, y también por los bajos salarios asociados a las industrias manufacturas, marcadas por la competencia exterior y, por tanto, con presiones de competitividad que presionan los sueldos a la baja. Entre 2008 y 2018, apenas se construyó en la provincia, no hay pisos de alquiler público, ni vivienda suficiente. El alquiler privado no es alto pero no hay ingresos, por lo que los inquilinos que se han quedado sin trabajo forman ahora el colectivos más vulnerables y en riesgo de quedarse sin un techo.