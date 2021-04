Los expertos piden transparencia para paliar el temor a AstraZeneca

Los expertos en Vacunología, Epidemiología y Salud Pública consultados por este diario apoyan mayoritariamente la decisión de suspender la AstraZeneca en menores de 60 años hasta que se descarte, con datos científicos extraídos de los ensayos clínicos, la posible relación de casos raros de trombos con la administración de esta vacuna. Todos ellos coinciden en señalar que la decisión adoptada demuestra que el sistema de Farmacovigilancia Europeo está funcionando correctamente en beneficio de la seguridad del conjunto de la población. Sin embargo, advierten de que la falta de transparencia y de una adecuada información a la ciudadanía está provocando desconfianza y temor hacia una vacuna, que sin embargo, no ha generado más reacciones adversas graves que otras sobre las que no ha surgido tanta controversia. Para los doctores los «bandazos» que se están dando respecto a la aplicación de la AstraZeneca deben ser explicados a la opinión pública. «La desconfianza, la inquietud y el temor que se está generando se acaba sencillamente con transparencia. En España la gente entendemos las cosas cuando nos las explican, cosa que en este caso las autoridades no han hecho adecuadamente», puntualiza José Vicente Tuells, experto en vacunas y profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública en la UA. Se muestra plenamente confiado tanto en las vacunas contra el covid-19 como en las decisiones que toman las autoridades sanitarias. «Creo que en nuestro país se ha actuado con seguidismo respecto a las decisiones que Alemania, Italia y Francia han adoptado respecto a la AstraZeneca. Ha habido un exceso de precaución que no se ha explicado bien a la ciudadanía ni por Ministerio ni por la Conselleria y, de ese modo, se ha fomentado de forma involuntaria la desconfianza», indica y pone un ejemplo: «con la Pfizer también se han registrado algunos casos de reacciones adversas y, sin embargo, no ha sufrido la crisis de reputación que ha tenido la AstraZeneca». Algo que, curiosamente, en Gran Bretaña no ha ocurrido.

Tuells también considera que ha faltado «concreción e información» de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) al mostrarse incapaz de emitir un juicio sobre los efectos adversos en los distintos grupos de edad. «Un aspecto negativo que se ha sumado a la crisis de reputación que ha generado la debilidad de la Unión Europea por no plantarle cara a las farmacéuticas», subraya el profesor de la Universidad de Alicante.

Por su parte la doctora Celia Castillo no considera que las autoridades científicas hayan tomado decisiones contradictorias en este caso. «La recomendación de la EMA es muy clara y no da lugar a confusión. Otra cosa son las decisiones de índole político o social», apunta. Esta especialista en Epidemiología explica que la aparición de los cuadros adversos son muy poco frecuentes y los estudios han demostrado la eficacia de la vacuna. Tanto en la prevención de la transmisión del virus como en reducir el riego de hospitalización o muerte por covid-19. «Todos los medicamentos -subraya- tienen efectos secundarios y el riesgo de trombosis con los anticonceptivos orales es mucho más alto, y hay muchas mujeres que los toman». En este mismo sentido el doctor Víctor Pedrera añade que «la vacuna de la gripe tiene las mismas reacciones adversas y cada año se administran millones de dosis». A su juicio «lo que debe imperar en los políticos es el sentido común, decir siempre la verdad a la gente y acabar con unas decisiones cambiantes que solo generan dudas y miedo».

Germán Schwarz, vicepresidente del Colegio de Médicos de Alicante, defiende la decisión adoptada de suspender la administración de la AstraZeneca en los menores de 60 años en aras de mejorar la seguridad de la vacuna una vez analizados los nuevos datos basados en métodos científicos. El experto ha explicado que cuando se crea una vacuna se realizan ensayos clínicos en un segmento de personas determinado pero, cuando comienza a administrarse a toda la población en general, pueden surgir efectos secundarios desconocidos hasta ese momento. En esos casos es necesario analizar las causas antes de seguir adelante, lo que demuestra con claridad el buen funcionamiento del sistema de Farmacovigilancia. Es un mecanismo que, además, siempre se sigue con todas las vacunas y con todos los medicamentos. «En este caso -puntualiza- los ensayos clínicos demostraron que la AstraZeneca era segura para los menores de 60 años. Pero ahora, al surgir algunos casos que apuntan la posibilidad no demostrada de riesgo de trombosis en esa franja de edad, se ha optado por cambiar de decisión en beneficio de la población. Y esto lo que demuestra es que hay garantías de las autoridades sanitarias aunque entiendo que haya personas que estos cambios les generan confusión», puntualiza señalando que hay medicamentos que se han retirado después de haberse comercializado al producirse reacciones adversas que no surgieron durante la fase de ensayo. En cualquier caso el doctor Schwarz alude a la balanza riesgo-beneficio. «El beneficio de la vacuna es evitar la muerte o una enfermedad severa por el covid-19 y el riesgo es sufrir unos efectos adversos graves que, de momento, no se han demostrado». Por eso todos los médicos consultados piden confianza en los científicos y más información a los ciudadanos.