Javier García: «Si no acabamos con el virus en todo el planeta, mutará y amenazará de nuevo»

La Organización Mundial de la Salud se ha marcado como objetivo vacunar cuanto antes a toda la población mundial, pero eso implica un gran reto «de logística, de colaboración y solidaridad internacional, no es solo de un tema de justicia, sino también de salud pública. Si no acabamos con el virus en todas las zonas del planeta, no acabaremos en ninguna. Si permitimos que el virus sobreviva en cualquier rincón del planeta, le damos la oportunidad de que mute y de que regrese fortalecido en una versión que suponga una nueva amenaza», así valora la actual situación frente al coronavirus Javier García, presidente de la Unión Internacional de Química y catedrático de la Universidad de Alicante.