La percepción de seguridad, al alza: la población ve un menor riesgo de contagio en las actividades diarias

En primer lugar, entre las tareas que ofrecen mayor confianza entre los ciudadanos de la Comunidad Valenciana sigue estando practicar deporte individual (para el 78% de los encuestados se engloba en el bajo riesgo de contagio), seguida de acudir a un pequeño comercio (67%). Hasta el tercer puesto acaba de ascender ir a la playa (61%), junto a asistir a una peluquería. En quinto lugar, según la encuesta de Generalitat que se actualiza periódicamente desde hace un año, se encuentra ir al hospital (44%), seguida de los colegios (37%). Una de las actividades con un mayor aumento de la confianza entre los ciudadanos es acudir a los bares (36%, ya que hace algo más de un mes apenas era de riesgo bajo para un 17% de los preguntados). En cifras similares se encuentra acudir a una sala de cine. En peor situación se posiciona ir a un restaurante (27%), seguramente porque se vinculan más con espacios cerrados. Las cuatro actividades incluidas en la encuesta que se sitúan entre las menos seguras para los ciudadanos preguntados están el transporte público (20%), la iglesia (19%), tener invitados en casa (16%) -un escenario que ahora sigue prohibido por el Consell- y, por último, subir a un avión (apenas un 12%, que desde el primer día se colocó como el evento que transmitía menos seguridad para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana).

Por otro lado, la encuesta realizada por el grupo de trabajo Data Science for Covid-19 de la Generalitat Valenciana, liderado por la ingeniera Nuria Oliver, también pone en evidencia que la decisión del Botànic de suavizar las restricciones hace algo más de un mes, con la apertura progresiva de la hostelería, entre otras medidas, ha llevado a que se reduzca a la mitad el grupo de población que asegura no sociabilizar con nadie fuera de su burbuja familiar. Cuando las limitaciones estaban en su máximo nivel por la tercera ola, más de uno de cada tres ciudadanos afirmaban no socializar con nadie, mientras que ahora la cifra se ha reducido hasta el 16% en la última actualización del estudio.