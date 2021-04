La Costa Blanca solo prevé abrir un 60% de la planta hotelera el próximo verano

La confusión que rodea el proceso de vacunación y la nueva prórroga del confinamiento perimetral hasta el final del estado de alarma el próximo de mayo -Canarias y Baleares ya están abiertas- no solo han parado en seco las escasas reservas para el próximo verano, que se habían reactivado tímidamente antes del puente de Semana Santa, sino que han enfriado aún más las previsiones de reapertura de hoteles para la temporada, hasta el punto de que, según fuentes de la patronal, todo apunta a que un 40% de la planta hotelera seguirá cerrada en julio, agosto y septiembre, y no se prevé que la normalidad vuelva hasta otoño. En octubre, Imserso aparte, se prevé que vuelva en masa el turismo británico, aunque los turistas puedan empezar a salir de vacaciones ya partir del próximo 17 de mayo, pero no a todos los países. Este viernes la aerolínea Jet2.com (700.000 pasajeros) anunció un nuevo aplazamiento en su regreso al aeropuerto de Alicante-Elche, en concreto al 24 de junio, cuando la previsión inicial era el 17 de mayo.

La patronal hotelera ha vuelto a pedir más agilidad en las vacunas y, sobre todo, una mejor planificación, porque cada gesto del Gobierno o del propio Consell afectan directamente a las reservas. Los expertos prevén una recuperación rápida en cuanto se estabilice el ritmo de vacunación, pero ahí está el problema: que nadie se cree ya las fechas de la Administración. Mientras en España solo se han administrado tres millones de vacunas, el Reino Unido, primer mercado emisor de turistas a la provincia, tiene previsto, por ejemplo, alcanzar la llamada inmunidad de rebaño la próxima semana, y ya se habla de administrar en septiembre una dosis de recuerdo.

El sector turístico recibió ayer, además, un nuevo palo en lo que a la planificación de las vacaciones se refiere, después de que la compañía aérea británica Je2.com (vuela a ocho ciudades del Reino Unido desde el aeropuerto de Alicante-Elche, propiedad el turoperador Jetholidays, que mueve 700.000 turistas británicos) comunicara que vuelve a aplazar su regreso a la Costa Blanca hasta el 24 junio, cuando la previsión era volver a operar el 17 de mayo. El regreso es clave para la provincia y para el mercado británico que, de esta forma, no empezará a moverse, pese a la programación de Ryanair y Easyet, como pronto hasta julio si es que España recibe el «verde» en el semáforo que ultima el Reino Unido para fijar las restricciones a la movilidad turística de los británicos fuera de las islas tras la desescalada.

De momento no hay nada oficial, pero según ha podido saber este periódico, ahora el color sería el «ambar», con lo cual no estarían prohibidos los viajes de vacaciones de los ingleses -Escocia tiene otro tipo de autonomía- pero cada viajero con destino a la Costa Blanca debería someterse a cuatro PCR negativas, una para entrar en España y tres al regreso durante los diez días de cuarentena. Y todo con un coste de unos 300 euros que debe salir de su bolsillo y, por lo tanto, encarece el viaje. Los hoteleros que trabajan con el Reino Unido empiezan a tener claro que hasta el cuarto trimestre de este año no se puede pensar en la recuperación de un mercado clave para la Costa Blanca.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé, por su parte, que el turismo extranjero en España se sitúe este verano entre el 30%/40% de las cifras registradas antes de la crisis provocada por el covid y cree que no se recuperarán los niveles previos a la pandemia hasta 2022. «Las expectativas de recuperación del turismo internacional se encuentran fuertemente condicionadas por el despliegue de un tratamiento efectivo que frene la crisis sanitaria», sostiene la institución en su Informe de los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas. Así, la evolución de los flujos turísticos internacionales se encuentra estrechamente entrelazada con la evolución del proceso de vacunación y de la pandemia. Sobre la base de estas premisas, los escenarios de la AIRef estiman una recuperación de los ingresos del turismo internacional a lo largo de 2021, postergando la recuperación plena a 2022, un escenario peor al previsto en su análisis de noviembre. La AIReF es algo más optimista que otros organismos internacionales como la Organización Mundial del Turismo, que retrasa la recuperación plena de los flujos turísticos hasta mediados de 2022 o incluso 2023.

La Generalitat alcanza ya los 30.000 bonos adjudicados para incentivar los viajes en la Comunidad Valenciana

Por su parte, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, (Eurocontrol), considera que el nivel de actividad aérea previo a la pandemia no se recuperará al menos hasta 2024, y avisa de que lo más probable es que se tarde hasta 2026 o, como hipótesis más pesimista, hasta 2029. En el caso de que el proceso de vacunación alcance un buen ritmo, este año solo se va a recuperar un 70% de la operatividad y vuelos que había en 2019, el mejor año turístico de la historia. «Incluso en el escenario más positivo, no esperamos una recuperación hasta 2024. Existe una perspectiva muy real de que esta recuperación podría llevar aún más tiempo, tal vez hasta 2029», sostiene el director general de Eurocontrol, Eamonn Brennan.

Por otro lado, el programa Viatgem CV ha repartido ya más de 30.000 bonos para viajar por la Comunidad Valenciana. Los últimos 1000 se emitieron el pasado miércoles. Los destinos más demandados son Peñíscola, Morella, València, Benidorm, Finestrat, Altea, Calp, Benimantell, Xábia y Alicante, y el alojamiento más solicitado es el hotel. 1.436 empresas están adheridas al programa para ofrecer sus servicios con el descuento del Bono Viaje CV. Con el fin de actualizar la oferta de establecimientos en los que los solicitantes pueden utilizar su bono, las empresas adheridas deben comunicar si mantienen sus servicios o desean darse de baja.

Este año Viatgem CV prevé dos plazos para viajar con esta bonificación del 70%. Estos dos periodos van desde el pasado 1 de enero al 15 de junio y del 15 de septiembre al 31 de diciembre, según se publicó el 9 de febrero de 2021. Cuarenta mil personas están en lista de espera.

Mazón pide que la hostelería abra como el comercio y el bipartito alicantino va más allá

El ejecutivo de Barcala y Sánchez llevará a Pleno una iniciativa para ampliar el aforo interior de los locales

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón (PP), y el bipartito de Alicante (Cs y PP) arremetieron este viernes contra la Generalitat por no suavizar más las restricciones a la hostelería y el ocio nocturno. Mientras el dirigente provincial reclama que la hostelería equipare su horario con el comercio, el equipo de gobierno local fue más allá, pidiendo al Consell que el horario de apertura de los locales de hostelería quede ligado al toque de queda (22 horas), y no a las 18 horas como sucede actualmente, así como ampliar el aforo del interior de los locales al 50% frente al 30% actual. Y así lo llevará al pleno del 29 de abril, siempre y cuando no haya cambios en las medidas tras la reunión del Consell prevista para el día 22. El presidente de la Diputación criticó el último anuncio de Puig: «Estábamos esperando algo de sentido común y de nuevo nos hemos encontrado con que no lo hay», apostilló Mazón. La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez (Cs), por su parte, se reunió con los representantes del sector hostelero, como ARA (Asociación de Restaurantes de Alicante), Alroa (Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante), Apeha (Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante) y CEOH (Coordinadora Empresarial Ocio y Hostelería de la Comunidad para «mostrar» el «apoyo a sus reivindicaciones». El sector, por su parte, sigue esperando en Alicante el pago de las ayudas del Plan Resistir, mientras que en otros municipios como Elche o Alcoy ya se ha iniciado el trámite.

La vicealcaldesa Sánchez lamentó que el Consell no levantara aún más la mano con la hostelería, a tenor de los datos epidemiológicos. «La hostelería está pagando los platos rotos de la pandemia y se ha demostrado que es segura. No hay ningún informe científico que señale a la hostelería como foco de transmisión», afirmó.

Como muestra del malestar ante las nuevas medidas, representantes del ocio nocturno de la Comunidad han anunciado un plante ante el Palau de la Generalitat, con una acampada desde el 13 de abril. Contará con 13 tiendas y 13 horas de duración cada día.