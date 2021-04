El primer brindis de 6 desde Navidad

Los hosteleros califican de «broma macabra» que el único beneficio para el sector tras la mejora de los datos epidemiológicos sea la norma que permite ampliar de cuatro a seis los clientes por mesa, los mismos que estaban autorizados en Navidad, pero, para muchas familias y grupos de amigos, es un alivio poder sentarse de nuevo juntos y brindar. Los restauradores insisten en su petición de más horario y mayor aforo.

«Lo que repercute esta medida no nos vale de mucho, va a ser algo mínimo e insuficiente», señalaba este martes la gerente de la Federación Empresarial de Hostelería Provincia de Alicante (Fehpa), Emi Ortiz, en referencia a la ampliación, de cuatro a seis, del número de comensales por mesa tras la entrada en vigor de la medida de la Generalitat que pretende suavizar las restricciones al sector ante la mejora de los datos epidemiológicos.

Seis comensales eran los autorizados en Navidad. Desde entonces no podían sentarse a la misma mesa las familias ni grupos de amigos de más de cuatro personas, quienes han recibido con alivio, e incluso brindando, la medida del Consell.

Sin embargo, las patronales piensan de otra manera. Coinciden en que la clave para que estos negocios empiecen a remontar es más horario, que el sector pide que se amplíe desde las seis de la tarde, que es cuando tienen que cerrar ahora, hasta el toque de queda; y que el aforo en el interior de los establecimientos pase del 30% actual al 50%. Ortiz critica que la Generalitat ni siquiera haya equiparado la actividad hostelera a la comercial, que puede cerrar a las 20 horas.

El presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), César Anca, considera una «broma macabra» que la única mejora para el sector sea que las mesas tengan dos asientos más. «Ampliar los comensales de cuatro a seis no ayuda en nada a la hostelería, no le beneficia en absoluto. Las familias podrán juntarse un poco más, lo que a veces era un problema porque teníamos que separar a convivientes. Pero los restaurantes no se van a llenar con eso. Llevan trece meses sin buscar soluciones, solo prohibiendo y limitando», dijo sobre las distintas administraciones políticas.

Los restauradores critican que no se les equipare con el comercio, que puede cerrar a las 20 horas

Los hosteleros también arremetieron contra la decisión de mantener el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana respecto a territorios con una situación epidemiológica similar, lo que impide que cientos de personas puedan desplazarse a sus segundas residencias, «y en cambio te vienen de Francia o Alemania», apuntó Anca, que volvió a pedir agilidad en el cobro de ayudas.

Por su parte, la Coordinadora Empresarial del Ocio y la Hostelería (CEOH), se ratificó en que «no es un problema de público, sino de limitación de horario y aforo». «La medida –la ampliación a seis comensales por mesa– no repercute en nada. El problema son los horarios, que provocan que los negocios pierdan entre el 40% y 50% de la actividad que podían tener, lo que es inviable», señalaron desde la Coordinadora, que inicia hoy un calendario de movilizaciones. En este sentido, pequeñas y medianas empresas del ocio nocturno de toda la Comunidad volverán a acampar ante el Palau de la Generalitat con 13 tiendas y 13 horas de duración cada día, «hasta que el Consell ponga sobre la mesa un verdadero plan de rescate tras 13 meses con la actividad restringida, sin ingresos y sin ayudas».

La Coordinadora recuerda las pérdidas acumuladas «de más de 1.017 millones de euros en el ocio y la hostelería», lo que equivale a 11 millones diarios. Defienden la necesidad de reactivar el sector a causa de las «más de 10.000 empresas hosteleras y 34.500 empleos» perdidos.