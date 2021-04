Las reservas turísticas siguen estancadas pese al anunciado fin del estado de alarma el 9-M

El reiterado anuncio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que levantará el estado de alarma a partir del próximo 9 de mayo sigue sin convencer demasiado a la población. Al menos, en lo que se refiere a volver a salir de vacaciones. Hoteles y apartamentos turísticos de la Costa Blanca no han notado ni un mínimo repunte en las reservas ni en la solicitud de información por parte de sus clientes para esas fechas a menos de un mes para el hipotético levantamiento de las actuales restricciones, lo que, entre otras medidas, permitirá volver a viajar entre comunidades autónomas o hará decaer el toque de queda. Así lo han confirmado fuentes de ambos segmentos vacacionales consultados por este diario, que confirman que la demanda sigue «totalmente estancada» y sin ver visos de una leve recuperación, como mínimo, hasta los meses de agosto, septiembre u octubre.

La lentitud con la que se está llevando a cabo el proceso de vacunación y, sobre todo, el repunte de los contagios de coronavirus en algunas autonomías, como Navarra, Euskadi, Madrid o Cataluña —donde la incidencia fluctúa entre los 433 y los 218 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 34,90 que hay en la Comunidad Valenciana— son las principales causas que han generado tanta desconfianza entre la población para volver a viajar. Así lo creen fuentes de la patronal hotelera Hosbec, que también destacan que son ya numerosas las voces que, desde algunas comunidades, reclaman al Gobierno central una prórroga del estado de alarma.

La propia patronal está convencida de que finalmente se ampliará esta medida más allá del 9-M, a pesar de que Pedro Sánchez volvió a insistir ayer en el Congreso de que no habrá más prórrogas. «La cosa en muchos territorios se pone más fea cada día y todo parece indicar que de aquí al 9 de mayo vamos a estar aún peor, así que lo más seguro es que el estado de alarma se prorrogue al menos un mes más», declaró este miércoles el presidente de Hosbec, Toni Mayor, quien se preguntó en este escenario, «quién va a reservar unas vacaciones». Sus apreciaciones también fueron confirmadas por la secretaria general de esta asociación empresarial, Nuria Montes, quien además ahondó en otra idea: «Estamos en un momento de total incertidumbre porque los mensajes son contradictorios: el Gobierno dice una cosa y las comunidades autónomas piden otra», lo que a su juicio está generando mucha incertidumbre entre los turistas nacionales, prácticamente los únicos que, por el momento, podrían empezar a venir si realmente se confirma el fin de la alarma.

«Las cifras no son buenas en algunas zonas y todo apunta a que el 9 de mayo estaremos aún peor» TONI MAYOR - PRESIDENTE DE HOSBEC

Para Montes, si esto finalmente sí se produce, «en los días previos al 9 de mayo podríamos observar una explosión de reservas y se podría planificar la apertura de algunos hoteles, sobre todo porque el fin de semana posterior, el 15 de mayo, en Madrid habría un puente de tres días y sería el primero en el que pueden viajar después de 8 meses de cierres perimetrales», algo sobre lo que, no obstante, los propios hoteleros no son demasiado optimistas. «Si todas las comunidades estuviesen como está la Valenciana, no habría ninguna duda de que el estado de alarma se va a levantar, pero los datos no invitan a pensar que va a ser así», lamentó Montes.

Lo mismo sucede en el sector de los apartamentos turísticos. Miguel Ángel Sotillos, presidente de la asociación Aptur, aseguró que no sólo no hay más reservas ante un posible levantamiento del estado de alarma sino que, además, este mecanismo podría incluso jugar en contra del destino: «Aunque el turista español se pudiera volver a mover por todo el territorio a partir de esa fecha, no hay demanda suficiente para abarcar todas las plazas y habrá más competencia, porque la gente podrá viajar a cualquier zona», manifestó, a lo que añadió una pregunta: «Si no hay turismo internacional y, además, estamos en un periodo en el que todavía hay colegio y las familias no pueden salir de vacaciones; mucha gente esperando para ser vacunada que prefiere no salir por si los llaman y les pillan fuera; y gente que todavía tiene miedo, quién nos queda para viajar».

« Aunque el turista español pueda volver a viajar, no será suficiente para llenar todas las plazas» MIGUEL ÁNGEL SOTILLOS - PRESIDENTE DE APTUR

Por eso, tanto los hoteleros como los gestores de apartamentos turísticos volvieron a insistir ayer en la necesidad de articular ayudas directas a un sector que lleva más de un año cerrado: «Aún no hemos recibido ni un euro y hay muchas empresas que no pueden aguantar más».

Premios de la UA

La décima edición de los premios que otorga el Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas (IUIT) de la Universidad de Alicante (UA) se convirtió ayer en un clamor para poner en valor la fortaleza y el futuro del sector y reivindicó el buen hacer que se lleva a cabo con la innovación y la investigación a través del trabajo conjunto entre la iniciativa pública, privada y la universidad. El Premio a la Innovación Turística 2021 se concedió a Leire Bilbao de Visit Benidorm, responsable de la gestión y promoción de Benidorm de una manera transversal, al implicar tanto a la administración pública como al sector privado. El premio a la Relevancia Profesional en Turismo de exalumnos de la UA recayó en Federico Esper, exalumno del máster en Dirección y Gestión Turística y que ha sido director general de Inteligencia de Mercados y Observatorio de Turismo de Buenos Aires y funcionario internacional de la OMT. Por último, el premio a la Trayectoria Profesional en Turismo fue para Javier Fur, CEO de Alannia Resorts, una empresa especializada en vacaciones familiares en establecimientos de tipo camping resort.