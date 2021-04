Cerca del 25% de los citados no acude para vacunarse con AstraZeneca

En el departamento del Hospital General de Alicante entre un 20% y un 25% de las personas citadas para recibir esta vacuna no se han presentado. «La gente tiene sus reticencias. Hay dudas, preguntas y gente que decide no vacunarse», explica Inés Montiel, directora médica del Hospital General de Alicante y encargada de organizar la vacunación masiva en este departamento. Montiel confía en que en las segundas citaciones que se van a hacer cuando termine cada grupo de edad muchas de estas personas que no se han puesto la vacuna ahora acudan, sobre todo «cuando realmente vean que no hay problemas», añade Montiel. Sólo un 1% de las personas que son llamadas a vacunar manifiestan su rechazo explícito a la inmunización, añade Montiel. Esta información se queda reflejada en la historia clínica del paciente para que no se le vuelva a citar. Sanidad anunció la semana pasada que al finalizar cada grupo de edad, se hará un «barrido» para volver a llamar a las personas citadas que no han acudido a recibir la vacuna. De esta forma, se quiere dar una segunda oportunidad a quienes tienen reticencias o una cita médica ineludible que les ha hecho imposible acudir a vacunarse o que no han recibido el SMS por tener roto el teléfono.

Desplazamiento

Para acudir a Ciudad de la Luz e IFA se han habilitado autobuses lanzadera. En el caso de la ciudad de Alicante parten cada media hora desde el Museo Arqueológico y desde la avenida Óscar Esplá. Entre 15 y 20 viajeros subían ayer por la mañana a estos autobuses de Vectalia con capacidad para 60 pasajeros y en los que se seguían las normas de seguridad, de hidrogel, distancia y mascarilla. «Voy con bastante tiempo de antelación para que no haya contratiempos, aunque me han dicho que el trayecto es corto, de apenas unos 20 minutos», señalaba María Teresa Botella en la parada del Pla. Esta vecina de la Albufereta, con problemas de movilidad, había acudido en taxi hasta la parada del autobús para desde allí desplazarse en autobús a Ciudad de la Luz. «Está bien que hayan puesto lanzaderas, aunque hasta ayer domingo por la tarde no dijeron los horarios ni las paradas. A mí me habían citado el viernes y he estado muy nerviosa todo el fin de semana, sin saber qué autobús coger. Hasta llamé a la policía y al hospital para ver si alguien me informaba».

Peor organizados estaban los accesos por carretera a Ciudad de la Luz. La primera confusión, en la avenida de Elche, donde los carteles indicativos no son para ir a Ciudad de la Luz, sino a Distrito Digital, que es lo que albergan en estos momentos los antiguos estudios de cine. Los carteles de la Generalitat Valenciana no aparecen hasta que se abandona la avenida de Elche y éstos son pequeños y no se leen bien. El complejo de los antiguos estudios de cine está dividido en dos zonas separadas por varios kilómetros y muchas personas acababan en la parte que no acoge la vacunación masiva al tratar de entrar por el acceso que hay más próximo a la Euipo. Personal de Distrito Digital se encargaba de dirigir el tráfico hacia la entrada correcta.

Por último, aún se desconoce cuántas dosis van a llegar de AstraZeneca esta semana, tras el recorte del 50% en el último envío. Si no hay contratiempos, Sanidad espera recibir unas 30.000 dosis. Lo que sí se van a recibir, aunque no se sabe exactamente el día, son 50.000 dosis adicionales de Pfizer, que se suman a las 125.000 que llegaron ayer. La idea, añaden desde el área de Presidencia, es que estas 175.000 dosis se mantengan las próximas semanas. Sanidad prevé que en toda esta semana se administren 185.000 dosis. Además de en los cuatro grandes centros de vacunación, dos de ellos Ciudad de la Luz e IFA, Sanidad tiene previsto vacunar en 16 puntos de vacunación habilitados en distintas localidades de la provincia. Según las cifras de vacunación proporcionadas ayer por el Ministerio de Sanidad, la conselleria ha administrado el 96,2% de las dosis que ha recibido. Hay 1,2 millones de dosis puestas y con pauta completa ya se superan las 300.000 personas en la Comunidad Valenciana, en concreto 308.684 personas.