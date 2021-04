Turismo reclama al Reino Unido la creación de un corredor con la Costa Blanca como los de las islas

El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, se reunió en formato telemático con la cónsul del Reino Unido en España, Sarah Jane Morris, a la que reclamó que traslade su Gobierno que la Comunidad Valenciana en general y, en particular, la Costa Blanca, reciban un tratamiento especial, igual que sucede con Baleares y Canarias, a la hora de fijar los requisitos de prevención frente al covid, que regirán los viajes de los turistas británicos a partir del próximo 17 de mayo. La provincia de Alicante, que hasta antes de la pandemia recibía a tres millones de turistas británicos cuenta, además, con 70.000 residentes del Reino Unido y, ahora mismo, tiene los mejores índices de lucha contra el covid de España, al presentar una incidencia de 28,5 casos por cada 100.000 habitantes, por los 62 de Baleares, o los 137 de Canarias. La Comunidad Valenciana tiene 40 y España 250. El objetivo, según apuntaron desde Turisme, es que a la ahora de fijar los colores de los semáforos «que no nos tengan en cuenta solo por los índices de España, sino que el sistema sea por regiones, como hacen con Canarias y Baleares. En definitiva, que no nos penalicen otros datos nuestras buenas condiciones sanitarias». Turisme también ha remitido a la Secretaría de Estado de Turismo toda la documentación para entrar en el proyecto de los corredores aéreos.

Por su parte, la patronal hotelera Hosbec ha creado un nuevo sistema de información por el que remite todas la semanas a los turoperadores los buenos datos sobre la incidencia del covid por cada cien mil habitantes a fin de trasladarles lo positivo de las cifras. Esta semana, por ejemplo, la provincia de Alicante tiene 28,5 casos y la Comunidad Valenciana 40 casos. Por el contrario, Baleares reporta 62 y Canarias 137. «El objetivo es facilitarles información y también hemos pedido que el Reino Unido nos considere como si fuéramos islas a la hora de establecer las prevenciones frente al covid y no nos aplique la clasificación de España. Con las islas tienen su propio baremo», señaló Montes.

NURIA MONTES, SECRETARIA GENERAL DE HOSBEC: «Hemos hecho un buen trabajo sanitario y debe tener su recompensa»

Colomer señaló que «la esperanza para la recuperación del turismo está puesta en el segundo semestre de 2021», pero siempre condicionado a «la capacidad de acelerar el ritmo de vacunación, y en la evolución de la pandemia». Colomer se muestra prudente. «Todo parece indicar que el ritmo de vacunación va a ser clave» para esa remontada y la recuperación del sector».

FRANCESC COLOMER, secretario autonómico de Turismo: «El ritmo de vacunación va a ser clave, la crisis no es de nuestro producto»

En esta línea, indicó que «sabemos que la demanda existe y que no ha habido una crisis de producto, o de competitividad turística, ni de desgaste de nuestra oferta, sino que hay una pandemia durísima a nivel global». Por ello, incidió en que «al compás de la recuperación sanitaria, el turismo resurgirá».

LA CLAVE PREVENCIÓN Los buenos datos del covid de la Costa Blanca tienen que suponer un activo Turisme considera que los buenos datos que presenta la provincia para contener el covid deben ser un activo para atraer turistas.

Con respecto al fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo, Francesc Colomer recalcó que la Generalitat tomará las decisiones «al compás de la autoridad científica y sanitaria», y añadió que «lo importante es que las cifras de la pandemia nos acompañen para ir flexibilizando y para ir permitiendo el flujo, el intercambio, la movilidad, porque este es un sector que sin viajes ni movilidad está condenado a sufrir muchísimo».

LA CIFRA 100. Las PCR tienen un coste de 100 euros que encarece los viajes turísticos El precio supone un lastre a la hora de viajar el próximo verano por su coste y el número de pruebas solicitadas por los países.

Colomer subrayó, por otro lado, que «para minimizar los duros efectos de las restricciones de movilidad, desde la Generalitat impulsamos el programa Bono Viatgem», al que define como «un instrumento que pusimos en marcha contemplando el escenario que realmente hemos vivido qué es de fomentar el mercado interior de los propios valencianos en nuestro territorio, y ha funcionado razonablemente bien». Aun así, el titular de Turisme incide en que con el turismo interno «no tenemos suficiente y necesitamos tanto el turismo nacional como el turismo internacional».

Por otra parte, Francesc Colomer explicó que desde Turisme «estamos manteniendo contactos con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para instar a recuperar el programa Imserso cuanto antes, con más potencia y además que se recupere lo perdido, ya que en el 2020 no hubo Imserso y hay una deuda pendiente con los destinos receptores como el nuestro». En las negociaciones estamos también tratando de que el Imserso se renueve con otros precios más competitivos y con otra rentabilidad, que no descanse en el altruismo del sector hotelero y que sea más rentable para sector, para el territorio receptor».