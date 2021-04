El Consell precisa que los clientes de los bares tendrán que estar en su casa a las 22 horas

Nada más lejos de la realidad. El decreto de nuevas medidas deja bien claro que los establecimientos de hostelería y restauración «deberán estar cerrados a las 22 horas». Esto supone que a la hora en que se inicia el toque de queda tendrán que tener la persiana cerrada y que el cliente debe estar en su domicilio si quiere evitar una multa de la Policía.

La norma deja libertad a cada negocio para organizar el cierre, sin marcar el horario al que deben empezar a recoger las mesas y utensilios. Esta medida es para actividades que prestan servicio de comida y bebida para su consumo en interior o exterior de los locales, y además de cafés, bares y restaurantes, entran también salones de banquetes, establecimientos públicos ubicados en zona marítimo-terrestre y salón-lounge (salón de descanso). El aforo interior, que el sector pedía que se aumentara, se mantiene en un 30% con medidas de ventilación y climatización.

MAR VALERA, Federación Empresarial de Hostelería: «Si la clientela tiene que estar a las 22 horas en su casa nos obligan a recoger a las 21.30 horas»

La Federación Empresarial de Hostelería Provincia de Alicante (FEHPA) recibió numerosas llamadas de asociados que no sabían a qué atenerse porque deducían que «supuestamente el cliente puede estar hasta las 22 horas» en los locales. Entendiendo, también, que lo que sucediera a partir de ese momento era cuestión de la persona que va al establecimiento, que se enfrenta, «a sabiendas», a que excede el toque de queda si no vive junto al bar donde esté. Mar Valera, presidenta de esta patronal, explicaba que «si la clientela tiene que estar a las 22 horas en su casa nos están obligando a tener que cerrar a las 21.30 horas. Es todo un sinsentido hablar de las diez de la noche, cuando es la hora del toque de queda».

JOAQUÍN CERVERÓ, GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN: «Cada tienda es libre de marcar el horario que le interesa pero no van a ir hasta las diez de la noche»

El Consell también precisa que los centros comerciales deberán estar cerrados a las 22 horas. La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución no ha dado consigna alguna a sus asociados pero «por analogía con otras comunidades autónomas en las que se han dado medidas similares y por la intención que están manifestando no se irán hasta el límite del toque de queda», dijo el portavoz del colectivo, Joaquín Cerveró. Aunque cada empresa es libre de marcar su horario dentro de lo permitido, las grandes superficies barajan cerrar entre las 21 y las 21.30 horas para que sus clientes no tengan problemas con la restricción horaria de vuelta a sus domicilios. «Otra cosa distinta es que el toque de queda se prorrogara una hora más, porque a nivel nacional se permite a las 23 horas», y hay comunidades que lo aplican.

En cuanto a los empleados de hostelería y comercio, tendrá a su disposición «salvoconductos» para volver a casa tras terminar de trabajar para evitar las sanciones de las fuerzas de seguridad cuando se les haga más tarde de las 22 horas.

Nuevo plan Resistir en Alicante y ayudas del plan Paréntesis en Elche

Después de que la primera convocatoria de ayudas del plan Resistir no llegara a conceder ni el 40% del montante inicial, el Ayuntamiento de Alicante ha optado por modificar las bases del segundo paquete de ayudas, aprobadas por la Junta de Gobierno. El plan se eleva a 5,6 millones de euros y amplía el abanico de beneficiarios. Podrán optar un centenar de actividades, empresas que tengan deudas con alguna administración y pymes sin domicilio fiscal en Alicante pero con sede física. El bipartito recuerda que las primeras bases estaban limitadas por la Generalitat, de ahí que no pudieran optar tantos epígrafes como en las segundas. También el Ayuntamiento de Elche dio ayer luz verde a una modificación del presupuesto por generación de créditos y un importe de 1.576.000 euros para dar cabida a una aportación de 1,4 millones de la Diputación dentro del Plan Paréntesis de apoyo a los sectores afectados por la pandemia.