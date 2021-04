Los geriátricos llevan 14 días sin casos y viven el mejor periodo de toda la pandemia

«Si la tendencia se mantiene, éste podría ser el mes con menos contagios nuevos en residentes desde el comienzo de la crisis sanitaria provocada por el covid», ha destacado el presidente de Aerte, José María Toro.

Con estos datos, Aerte ha solicitado a la Conselleria de Igualdad que se elimine la reserva del 5% de las plazas libres en los centros impuesta en enero para garantizar que haya habitaciones libres por si hay un brote de coronavirus. Esta reserva, añade Toro, «impide atender a muchas personas que necesitan los servicios de un centro residencial».

La patronal también ha pedido a la Conselleria de Sanidad que se elimine la necesidad de alcanzar un 95% de vacunación en el centro para considerarlo con vacunación completa, «ya que esta situación afecta a residentes, familiares, trabajadores y organización del centro y no ha sido adoptada por ninguna otra comunidad autónoma».

Mientras, la semana que viene volverán a abrir los «vacunódromos» de Ciudad de la Luz y de IFA, para poder administrar el mayor número de dosis posible en el menor tiempo. Desde la Conselleria de Sanidad señalaron que hasta este sábado no se conocerá el número exacto de dosis que llegarán la semana que viene, de lo que depende que estos puntos de vacunación masiva se puedan abrir más o menos días. Lo que sí está claro es que se volverán a superar las 200.000 dosis recibidas, gracias al aporte extra de Pfizer, que enviará 175.000 viales y Janssen, que aportará 15.000 dosis. Respecto a AstraZeneca y Moderna, laboratorios que suelen ser más irregulares, podrían llegar 30.000 dosis de cada uno de ellos, que es la remesa normal.

LAS CIFRAS 5.000 Primeras vacunas de Janssen administradas Sanidad administró el viernes las primeras 5.000 dosis de la vacuna de Janssen, la cuarta que aterriza en España para luchar frente al coronavirus. La semana que viene se recibirán casi 15.000 dosis de este laboratorio.

20% Porcentaje de personas que han sido protegidas con al menos una dosis El ritmo de vacunación avanza y Puig ha prometido que en junio estarán protegidos todos las personas mayores de 60 años.

De momento, según distintas fuentes sanitarias consultadas, la previsión es abrir los «vacunódromos» como la semana pasada, el lunes todo el día y el martes sólo por la mañana. Si finalmente llega un aporte elevado de vacunas, se prolongará su apertura. Las personas que serán vacunadas en estos puntos son el colectivo de mayores de 70 años, que recibirán primeras dosis de Pfizer, y el de 65-60 años, que será vacunado con AstraZeneca. Además de en los «vacunódromos», Sanidad inmunizará en los puntos de vacunación que se han distribuido por toda la provincia. En los centros de salud proseguirá la administración de segundas dosis a los mayores de 70 años y en el hospital de campaña se protegerá a los enfermos crónicos.

Por último, ayer fueron vacunadas en la provincia las primeras personas con Janssen, la cuarta vacuna que llega a España en la lucha frente al coronavirus, y que incorpora la gran ventaja de ser monodosis. Sus destinatarios son personas de entre 70 y 79 años, que reciben el suero en los centros de salud. La vacuna de Janssen es la gran esperanza para poder alcanzar pronto la inmunidad de rebaño, ya que a la ventaja de ser monodosis se suma que el laboratorio se ha comprometido a mandar a la Comunidad Valenciana dos millones de vacunas entre abril y septiembre.

Errores en la citación para la inmunización

La citación de personas para vacunar, a través de mensajes de texto SMS, está ocasionado no pocos problemas. Un ejemplo es el caso de María Dolores Martorell, una vecina de 72 años de Alicante a la que llamaron el día 16 de su centro de salud, Babel, para decirle que el 19 la vacunaban. Sin embargo ese día por la tarde «me llamaron para anularla y no me han dicho cuando me volverán a citar». Otro vecino de El Campello lamentaba ayer que Sanidad afirma que les han mandado SMS de citación cuando no ha sido así.