Cambios de la Ley Celaá ponen en peligro la plaza de 1.600 interinos de FP

Hasta un 40% de los profesores técnicos de FP, con sobrada experiencia profesional en las aulas, se van a ver excluidos de la bolsa de trabajo por no acreditar una titulación universitaria tal y como contempla la nueva Ley Celaá.

Pese a que el ministerio ha redactado un Real Decreto, que trata de paliar la situación previamente denunciada, tanto desde UGT como desde el STEPV advierten de que no se soluciona el problema que se debate de nuevo este jueves.

Los cambios del ministerio afectan, según datos de UGT, a 12.000 profesores y profesoras en toda España, 1.600 de ellos en la Comunidad Valenciana.

Al suprimir las actuales titulaciones equivalentes a efectos de docencia, para acceder a las plazas de oposición del Profesorado Técnico de FP, se impide que estos docentes interinos opten a las plazas, protesta el STEPV.

UGT a su vez rechaza «rotundamente» la propuesta ministerial que deja a este colectivo a extinguir, y sólo los que disponen de titulación universitaria podrán acceder al cuerpo de Secundaria.

Las especialidades afectadas son las de Cocina y Pastelería, Estética, Fabricación en Instalación de Carpintería y Mueble, Mantenimiento de Vehículos, Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, Patronaje y Confección, Peluquería, Producción en Artes Gráficas, Servicios de Restauración y Soldadura. «Todas ellas tienen un marcado carácter profesional muy práctico, no academicista o teórico, sino totalmente vinculado al tipo de oficios y profesiones al que se dirige», destacan desde UGT.

La medida ministerial «es una grave irresponsabilidad», añaden desde el STEPV, que propone que esas titulaciones se declaren equivalentes a efectos de docencia, para acceder también al cuerpo de Secundaria, como el resto» Cualquier otra opción se considera una «regresión en la formación profesional que el Ministerio de Educación presume de defender y dignificar» y plantea movilizaciones para «no dejar a nadie atrás». UGT insiste en que es «totalmente inadmisible»

Como consecuencia de los cambios en la ley «el profesorado interino y los aspirantes del cuerpo técnico de FP sin titulación universitaria, no tiene ningún documento legal donde conste que su titulación actual habilitada para a la docencia y, por tanto, no podrá optar a las plazas que se ofertan. Si lo hacen, seguramente serán expulsados de las bolsas de trabajo, porque no tienen cobertura legal que avale esas titulaciones».

El sindicato UGT abunda en calificar la decisión ministerial de «maltrato al profesorado técnico de FP con titulación superior de FP y a la propia FP» y propone ampliar las titulaciones de FP Superior para el ejercicio profesional de la docencia en FP y , en lugar de su eliminación, que se respeten y mantengan en todas las especialidades docentes que pasan y se integran en el cuerpo de profesorado de Enseñanza Secundaria, porque actualmente son equivalentes a las titulaciones universitarias y válidas para el ejercicio profesional de la enseñanza.