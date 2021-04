Los geriátricos aíslan a los mayores contagiados pero evitan aplicar medidas restrictivas

La aparición de contagios de covid-19 entre residentes y trabajadores en centros de mayores que han completado el proceso de inmunización ha llevado a la Conselleria de Bienestar Social a elaborar un protocolo, de carácter especial, para evitar la propagación del virus limitando al máximo las medidas restrictivas. En caso de un usuario positivo, se aísla en su habitación y se realizan pruebas PCR a sus contactos más estrechos para localizar otros posibles contagios. El personal encargado de atenderles debe llevar trajes EPI e intensificar las medidas de higiene y prevención. Todos los casos tienen que ser inmediatamente comunicados a Salud Pública para ser sometidos a un seguimiento médico. Pero el resto de actividades en las residencias se mantienen con normalidad, al igual que el régimen de salidas y visitas de los familiares. Y, en el supuesto de que los contagios se produzcan entre los trabajadores, éstos deben confinarse en sus domicilios y seguir el protocolo habitual.

La Conselleria de Sanidad dio ayer a conocer casos positivos en cinco residencias de mayores de la Comunidad Valenciana: 1 en Castellón, 2 en Alicante y 2 en Valencia. En cuanto a nuevos casos, se han notificado siete en residentes y dos en trabajadores. Los contagios en los geriátricos han causado dudas y desconcierto porque ya han completado todo el proceso de inmunización. Los expertos advierten, sin embargo, de que la vacuna protege frente a los síntomas más graves de la enfermedad pero no evita el contagio. Por eso los responsables sanitarios siguen insistiendo sobre la necesidad de llevar la mascarilla y tomar precauciones a pesar de haberse vacunado.

Otra de las dudas que genera esta situación es determinar el origen de los contagios. A este respecto cabe recordar que muchos trabajadores, y algunos residentes optaron por no vacunarse. Desde hace semanas los mayores reciben visitas del exterior y, al igual que los profesionales, también pueden salir de los centros si no están impedidos. Todo ello explica la nueva irrupción del virus en las residencias. No obstante, en aquellos casos en los que el contagiado ya se encuentra inmunizado, los síntomas de la enfermedad resultan muy leves o pueden llegar a pasar inadvertidos. De hecho, la mayoría de los positivos se conocen por pruebas PCR realizadas a los residentes que han tenido contacto con trabajadores contagiados.

LAS CIFRAS 215 Casos nuevos registrados en la Comunidad Valenciana La Comunidad Valenciana ha notificado 215 casos nuevos desde la última actualización, que sitúan la cifra de positivos en 390.290 personas desde el inicio.

232 Altas a pacientes desde la última actualización de Sanidad Desde la última actualización se han registrado 232 altas. Ya son 390.475 personas en la Comunidad las que han superado el covid desde el inicio de la pandemia. 12 nuevos brotes detectados, dos de ellos en la provincia De los 12 nuevos brotes uno, de origen social, se ha detectado en Xàbia con tres casos confirmados y el otro en Alicante, en el ámbito educativo, con nueve positivos.

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), por otra parte, celebró ayer su asamblea general en València. Su presidente, José María Toro, rindió cuentas a las entidades asociadas sobre la gestión llevada a cabo en el año 2020, que fue aprobada por unanimidad.

En la parte de las reivindicaciones del sector planteadas al secretario autonómico de Igualdad y Diversidad, destacaron la de anular el 5% de reserva obligatoria de plazas, la eliminación de tener vacunado al 95% del centro para considerarlo completamente vacunado, el mantenimiento de las pruebas diagnósticas a la vuelta de vacaciones de los trabajadores y el cumplimiento de la vacunación de los residentes en viviendas tuteladas y las profesionales de ayuda a domicilio.

La fijación de ese 95% obligatorio no ha sido recogida por ninguna otra Comunidad por lo que ha causado sorpresa en el sector. Además, afecta al número de plazas reservadas, las visitas, las salidas e incluso al aislamiento preventivo. Por ejemplo, una persona mayor vacunada que ingrese en una residencia deberá hacer aislamiento de diez días si va a un centro con menos del 95% vacunado, pero no si el porcentaje es superior. «El problema es que, con una baja de un trabajador por cualquier motivo y la entrada de una persona pendiente de la segunda dosis, podemos encontrarnos con que el centro cambia su situación de un día para otro y esto confunde a los familiares y usuarios» informaba el presidente de AERTE. La asamblea, que comenzó con un minuto de silencio por las víctimas del covid, fue inaugurada por Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas.

Por otra parte, Sanidad notificó ayer 65 nuevos casos de coronavirus y dos fallecidos en la provincia. En la última jornada también ha detectado dos brotes en Alicante y Xàbia que suman 12 contagios, nueve de ellos en el ámbito educativo.

Datos comparativos del sector sobre contagios y muertes

La asamblea de AERTE incidió ayer en los datos de los contagios desde el 1 de enero ya que habían crecido en las residencias un 106%, frente a los 155% de la población general. También se aportaron las cifras de fallecidos, que habían crecido en residencias un 124% frente al 146% en el conjunto de la Comunidad. A día de hoy el 98% de las residencias no tienen casos confirmados. «Un dato significativo es el del incremento de contagios en personal de las residencias, un 133%, frente al 200% del personal sanitario. Estos 67 puntos de diferencia no dejan lugar a la duda sobre la formación, atención y sensibilización de los trabajadores del sector» subrayó Toro.