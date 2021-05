La hostelería pide poder cerrar a medianoche para dar dos turnos de cena

La hostelería de la provincia exige al Consell que, a partir del 9 de mayo, con el fin del estado de alarma, amplíe el horario de cierre hasta la medianoche para que dé tiempo a los establecimientos a servir dos turnos de cena y acelerar su recuperación económica. La actividad de bares y restaurantes -y de locales de ocio- se prolongó hace una semana desde las 18 horas hasta las 22 horas, pero a empresarios y trabajadores de estas pymes se les queda corto porque apenas les da tiempo a servir un turno de cena. También el ocio quiere ampliación de horario para ofrecer servicio nocturno de copas.

El sector considera que las actuales restricciones horarias frenan en seco su recuperación, máxime tras las cifras de este pasado fin de semana, que las asociaciones sectoriales califican de «brutal», con las calles y las terrazas llenas por el festivo del Día Internacional de los Trabajadores y el Día de la Madre. Jornadas en las que la demanda, y la caja, se ha duplicado con respecto al negocio de las semanas previas, de ahí que reivindiquen una mayor apertura.

El levantamiento del estado de alarma, el domingo 9 de mayo, podría suponer también la finalización del cierre perimetral de la Comunidad y del toque de queda. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya ha confirmado la primera de las medidas y estudia prorrogar el toque de queda, si bien no se ha decidido si se mantendrá a las diez de la noche o se va a retrasar, decisión que tomarán a lo largo de la semana en base a informes epidemiológicos.

El gobierno autonómico puede limitar horarios y aforos en la actividad hostelera aunque suprima las restricciones generales. En cambio, el sector considera que la baja incidencia de la epidemia avalaría una mayor ampliación de horarios, que en principio reclamaban que fuera hasta las 22.30 horas, para que a los clientes les diera tiempo de volver a casa sin riesgo de una sanción policial. Con los positivos resultados en caja del primer fin de semana de mayo y el buen tiempo, el sector amplía sus demandas y pide cerrar a medianoche, algo posible si se suprime o amplía el toque de queda. «El sentir general es que, cuando más animada está la conversación, te tienes que marchar. Sabe a poco. Le pedimos al Consell que, a partir del lunes (10 de mayo), nos permita la actividad al menos hasta las 12 de la noche» para poder hacer dos turnos de cena. El sector, que cerraba antes de la pandemia a la una y media de la madrugada, todavía no está recibiendo reservas de forma significativa de clientes de otras comunidades para fechas posteriores al final del estado de alarma, algo que supeditan a la recuperación de los hoteles.

El ocio también quiere más horario porque el cierre a las 22 horas no permite dar un servicio nocturno de copas

«Sería lo ideal, que estuviéramos como antes y si no, poder cerrar a medianoche», señala al respecto César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), que recordó que en otras comunidades la hostelería ya cierra a las 23 horas. Otra reivindicación del sector, básica para su recuperación, según coinciden las distintas asociaciones sectoriales, es la ampliación del aforo del interior de los negocios al 50%. «Ha sido un gusto ver las calles, los restaurantes, esa alegría, sin el miedo que había hasta ahora. Ha venido gente de toda la provincia, ha sido un fin de semana turístico, un lleno dentro de las restricciones», recalcó Anca sobre los dos primeros días de mayo, bueno para los restaurantes que dan comidas, y que ha permitido a cafeterías y bares de copas retomar cierta normalidad.

El portavoz de la Coordinadora del Ocio y la Hostelería, Lalo Díez, señala que la apertura hasta las 22 horas da a los locales «un pequeño respiro» pero «trabajando hasta las diez de la noche no se puede ofrecer cena y copas. Para los locales de ocio la sesión de tarde queda muy limitada y para los que salen a cenar ese turno está muy tocado. La gente necesita un par de horas más para llegar a su casa».

El sector supedita las reservas a partir del 9 de mayo, final del estado de alarma, a la recuperación de los hoteles

Los hosteleros piden al Consell que despeje cuanto antes dudas y dé a conocer las nuevas medidas para el sector de cara a sacar trabajadores del ERTE y comprar género. En ciudades como Alicante les preocupa que decaiga el decreto de veladores que permitía la ampliación de las terrazas, aunque el Ayuntamiento se compromete a buscar la fórmula legal que ampare la medida en el caso de que el Consell ampliase el horario de cierre pero no los aforos.

El Ayuntamiento de Orihuela no tiene previsto adoptar medida alguna cuando finalice el estado de alarma y aboga por relajar las medidas anticovid vigentes «de manera gradual, no de golpe. Esperamos que la gente no salga en masa y olvide el año y medio que llevamos», señala el edil de Emergencias, Víctor Valverde. El Ayuntamiento de El Campello recuerda que es competencia de la Generalitat establecer toques de queda, perímetros y aforos, y que ellos harán cumplir las normas.