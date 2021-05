El Consell prevé retrasar el toque de queda a la medianoche y que los bares abran hasta las 23.00

La ampliación del horario en el sector de la hostelería de las 22.00 horas actuales a las 23.00, propuesta para atender parcialmente la solicitud del sector, podrá entrar en vigor toda vez que lo confirme la comisión interdepartamental integrada por los grupos del Botànic, PSPV-PSOE, Compromís y Unides-Podem y que tiene previsto reunirse este sábado, día 8 de mayo.

La reducción del toque de queda desde las 22.00 horas actuales a las 0 horas también propuesta, (de forma que se limitaría la movilidad desde las 0 a las 6 de la mañana) necesita el aval del TSJ al afectar a derechos fundamentales y no contar con el abrigo del estado de alarma que el Gobierno elimina a partir del domingo.

La Generalitat ha solicitado ya el pronunciamiento de los jueces al respecto, al igual que para limitar los aforos en espacios de culto al 75% y las reuniones de no más de 10 personas en espacios tanto públicos como privados.

«La situación es relativamente buena, dejarían de tener sentido medidas más estrictas» JOSÉ MIGUEL MATAIX - MEDICINA INTENSIVA, HOSPITAL ALICANTE

Los grupos políticos del Botànic han acordado aprobar esta desescalada gradual, pero en ningún caso se hará efectiva mientras no lo ratifique el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El president de la Generalitat, Ximo Puig, recalca su confianza en la «sensibilidad» mostrada hasta el momento por el TSJ, por lo que, de entrada, no contempla la posibilidad de verse obligado a recurrir ante el Supremo en el caso de que no se avalaran las medidas sobre movilidad y reuniones de personas previstas para sustituir al estado de alarma. También confían desde su gabinete en que la resolución del TSJ no se haga esperar.

«No veo prudente que se abra el cierre perimetral, me preocupa. Se debería esperar otro mes» RAFAEL ORTÍ - SOCIEDAD DE MEDICINA PREVENTIVA

Sobre la ampliación de las reuniones sociales a 10 personas, la vicepresidenta del Consell (Compromís), Mónica Oltra, ya expuso con anterioridad que considera oportuno tener en cuenta que, si las reuniones de que se trate son de dos núcleos familiares en un domicilio, incluso se pueda ampliar la cifra de integrantes, teniendo en cuenta a las familias numerosas.

«Son medidas adecuadas en la línea de la prudencia que recomiendan los asesores sanitarios» ILDEFONSO HERNÁNDEZ - CATEDRÁTICO DE SALUD PÚBLICA, UMH

No obstante, ninguno de los grupos que integran el Botànic da por cerrada la conjunción de nuevas medidas a adoptar hasta que no se reúna oficialmente la citada comisión y Sanidad ponga sobre la mesa los últimos datos sobre la evolución de la pandemia. De la misma manera está previsto incluir algunas otras medidas pendientes de concretar, como aseguran fuentes del Consell.

Respaldo

Entre los expertos sanitarios consultados al respecto, el catedrático de Salud Pública en la UMH, Ildefonso Hernández, considera adecuadas las medidas propuestas, en línea con lo recomendado al Consell y de cuyo grupo asesor forma parte. El especialista en Medicina Intensiva del Hospital General de Alicante, José Miguel Mataix, también aboga por una mayor relajación porque la situación epidemiológica «es relativamente buena y medidas más estrictas no tendrán sentido». Y desde la Sociedad de Medicina Preventiva, Rafael Ortí pone el acento en su preocupación por el levantamiento perimetral y que repunten los contagios, por la atracción de la costa para otras comunidades con más contagios.