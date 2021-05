El partido les ha enfrentado pero la Virgen hace milagros. La Missa d'Infants de la Maré de Déu dels Desemparats contó esta mañana con la presencia de una nutrida representación del Partido Popular de la Comunitat Valenciana que ha vivido esta semana uno de sus momentos más convulsos con la renuncia de Isabel Bonig y el paso adelante de Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, para liderar la formación en el ámbito autonómico. Ambos madrugaron ayer para coincidir en el acto religioso en la plaza de la Virgen.

Mazón estuvo en todo momento acmpañado por una nutrida representación de dirigentes encabezados por Mª José Català, pero no fueron los únicos, ya que también hizo acto de presencia el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. En un ambiente distendido los cuatro se saludaron pero no todos coincidieron en la foto que remitió el PPCV, en la que no estaba Camps.