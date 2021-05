Policía Nacional, Autonómica y Guardia Civil reforzarán el control el fin de semana

Así lo ha asegurado este miércoles la consellera de Interior, Gabriela Bravo, tras mantener una reunión con 30 alcaldes de las grandes ciudades de la Comunidad y de los municipios costeros. Un encuentro en el que se ha instado a los dirigentes municipales a que convoquen de urgencia estas juntas locales de seguridad. Según Bravo se trata de un trámite esencial. «Los ayuntamientos son los que mejor conocen los lugares estratégicos y de mayor afluencia de visitantes, en especial, de gente joven». «Las juntas locales son imprescindibles para determinar cuáles son esos puntos y determinar dónde es necesario reforzar la vigilancia policial», ha añadido la consellera. Los ayuntamientos, añadió Bravo al término del encuentro, «saben que van a contar con el apoyo de la Generalitat, la policía adscrita apoyará a las poblaciones que lo necesiten. También la Policía Nacional y la Guardia Civil reforzará sus dispositivos. Las juntas locales permitirán la coordinación de los dispositivos».

Alcaldes

En su intervención, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, reclamó más medios del Estado para poder controlar que se cumplen las restricciones y que no recaiga todo el peso en la Policía Local. Barcala lamentó que el pasado domingo «hubo que hacer un despliegue importante y estuvimos solos. Los únicos medios fueron nuestra Policía Local». En esta línea, Barcala reclamó la mediación por parte del Consell «para que se traslade a la Delegación del Gobierno que el despliegue que tiene que haber de Policía Nacional y de Guardia Civil debe ser muy importante». La Policía, insistió el alcalde de Alicante, «es la herramienta principal para controlar situaciones que no queremos». Aún no se ha convocado la junta de seguridad local de Alicante y este jueves el Ayuntamiento se pronunciará al respecto, han señalado fuentes municipales.

Por su parte, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha valorado el encuentro mantenido como una reunión «más política que técnica», encaminada a «unir fuerzas en torno a un mensaje: que somos una comunidad autónoma segura pero que debemos seguir pidiendo mucha responsabilidad a la ciudadanía». El primer edil ha convocado para este jueves, a las 9 horas, a su junta local de seguridad para planificar el dispositivo que la ciudad desplegará de cara al fin de semana, aunque Pérez ha avanzado que será «similar a las medidas que ya venimos aplicando desde hace muchos, muchos meses y que nos han permitido encontrarnos en las bajas cifras de incidencia del virus en las que nos movemos».

Por su parte, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, mostró ayer por la tarde su enfado al término de la reunión, a la que asistió uno de sus concejales. «Es indignante que la Generalitat nos pida ahora que nos coordinemos un miércoles a 48 horas del fin de semana. Como siempre salvaremos la situación con nuestros propios medios».

Desde el Consell no ocultan su preocupación ante el fin de semana que se nos avecina, el primero completo sin estado de alarma y por tanto sin cierre perimetral, aunque sí con toque de queda. Se estima que llegarán unas 200.000 personas procedentes de otras regiones españolas y que sobre todo visitarán los municipios más turísticos y de costa como Alicante, Torrevieja, Santa Pola o Calp, entre otros. De ellos, unos 40.000 visitantes irán a Benidorm. Según las fuentes consultadas, el 60% acudirán a sus viviendas y el resto a alojamientos como hoteles. Ese movimiento de turistas es la mitad de la que se registró en las mismas fechas de 2019. La mayoría de ellos se desplazaran desde Madrid o Castilla La Mancha pero también habrán muchos del interior de Alicante que acudirán a sus casas en las zonas de costa.