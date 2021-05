Acabó el estado de alarma. El pasado 9 de mayo concluyeron seis meses marcados por las restricciones impuestas por el estado de alarma con el objetivo de frenar la pandemia del coronavirus en nuestro país.

La finalización de esta norma estatal trajo consigo la caída del cierre perimetral de la Comunidad Valenciana, tal y como había anunciado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, días atrás. Así, ya no será necesario justificar la entrada o salida del territorio valenciano a otras comunidades autónomas, un paso más a la hora de recuperar el turismo y otras actividades económicas que veían en este cierre una barrera a la hora de abordar su recuperación.

Otras restricciones se han suavizado, lo que nos ha permitido disfrutar un poco más de esta nueva normalidad a la que todavía nos estamos habituando y hay otras que se mantienen. Te detallamos cuáles seguirán vigentes las próximas dos semanas, en concreto, hasta las 00:00 horas del 24 de mayo.

Toque de queda en la Comunidad Valenciana

El toque de queda impuesto por el Gobierno finalizó con el estado de alarma pero se mantiene el impuesto en la Comunidad Valenciana. El horario que limita la movilidad de las personas dentro de nuestro territorio, salvo causa justificada, va desde las 00.00 horas hasta las 06.00 horas.

Restricciones en la hostelería, pubs y discotecas

El aforo interior en los locales de hostelería pasa a ser del 50%, mientras que en terrazas al aire libre del 100% como ya había quedado establecido anteriormente. Otra de las medidas que se modifica es la hora de cierre, que pasa de las 22.00 a las 23.30 horas.

En cuanto a la ocupación de las máximas se establece un máximo de 10 personas con la distancia establecida entre las mesas. Se recuerda que siempre que no se esté consumiendo, el uso de la mascarilla continúa siendo obligatorio.

Del mismo modo no está permitido el consumo en barra, fumar y el baile.

En cuanto a las restricciones en discotecas, salas de baile y bares de copa, pubs, ciber-café, cafés teatro, cafés concierte y cafés cantante, solo podrán realizar actividades de restauración y hostelería compatibles con su licencia o autorización, con las limitaciones horarias previstas para los establecimientos de hostelería y restauración.

Reunión de personas

En el artículo segundo se detalla que en espacios públicos y privados, tanto cerrados como al aire libre, los grupos no podrán ser de más de 10 personas, salvo convivientes. En los espacios privados, además, se detalla que no podrán haber más de dos grupos de convivencia.

Restricciones en lugares de culto, velatorios y entierros

Los lugares de culto también han visto ampliado su aforo que pasa a ser del 75% manteniendo la distancia interpersonal de 1.5 metros.

Por su parte, en los velatorios el aforo será del 50% y como máximo 50 personas al aire libre y 25 en espacios privados. La comitiva para el entierro tiene un límite de 60 personas al aire libre y las mismas en espacios privados.

Limitaciones para bodas y celebraciones

Las ceremonias no religiosas no podrán superar el 50% del aforo, tanto en espacios abiertos como cerrados mientras que las celebraciones posteriores, sean religiosas o no, que impliquen servicio de hostelería y restauración, tanto en espacios de uso públicos como privados, serán las mismas que las previstas para esta actividad.

Restricciones en eventos, cines y teatros

En primer lugar la resolución de la conselleria de Sanidad indica textualmente que “no se permite la realización de celebraciones populares, desfiles o espectáculos itinerantes”. A partir de ahí, en los eventos no podrá superarse el aforo del 75%, con un máximo de 500 personas en interiores y 1.000 al aire libre.

En cuanto a los cines, cines de verano, autocines, teatros, salas multifuncionales y circos el aforo seguirá siendo del 75% con las localidades asignadas. El público debe permanecer sentado y no se permite la consumición ni el intercambio de objetos con y entre ellos.

Limitaciones en la práctica deportivas

La actividad física y deportiva está permitida sin contacto físico y las que se puedan practicar por parejas. En las que estén dirigidas por un profesional se podrán reunir 10 personas con mascarilla en espacios cerrados y 20 al aire libre.