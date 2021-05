Sanidad autoriza a que 20 grandes centros empresariales vacunen a sus trabajadores

Desde la CEV afirman que empezarán el proceso a partir del día 8. Todas las firmas seleccionadas deberán cumplir los procedimientos que se están llevando a cabo para el resto de la población, además de vacunar a su personal según la cohorte que se establece desde Sanidad y al mismo tiempo que se hace al resto de población. Es decir, vacunarán a sus trabajadores en función de la franja de edad que esté recibiendo la vacuna en el resto de la Comunidad. Las personas que aparezcan en los listados facilitados por las empresas se excluirán de los listados de Sanidad y quienes ejerzan las labores de vacunación en las firmas, recibirán formación de Salud Pública.

Tercera dosis

Por otro lado, los laboratorios que fabrican las vacunas de Pfizer y de Moderna ya han anunciado que será necesaria una tercera dosis a finales de verano. Expertos consultados por este periódico recuerdan que muchas vacunas de las que actualmente nos ponemos requieren de dosis de refuerzo para aumentar su efectividad, pero piden a los gobiernos más estudios aplicados a las vacunas del covid para que, en todo caso, esta decisión de si hay que poner una tercera dosis, no recaiga en manos de las farmacéuticas.

JOSÉ TUELLS, ESPECIALISTA EN SALUD PÚBLICA: «Una dosis de recuerdo puede ayudar a proteger al 10% de personas que no crean anticuerpos»

«Una tercera dosis de la vacuna puede ayudar a reforzar la efectividad de las vacunas, que actualmente ronda el 90%», recuerda José Tuells, especialista en Salud Pública y profesor de la UA. Ese 10% restante son personas que no han generado anticuerpos con las dos dosis de la vacuna, «por lo que una dosis de refuerzo puede ayudar a completar» su proceso de inmunización. El epidemiólogo José María López Lozano recuerda que muchas de las vacunas que nos ponemos en la actualidad necesitan una dosis de recuerdo, «por lo que no nos debe de extrañar que ocurra lo mismo con las que se están desarrollando frente al coronavirus»

JUAN FRANCISCO NAVARRO, SOCIEDAD VALENCIANA MEDICINA PREVENTIVA «Hay que hacer estudios para medir los contagios entre vacunados y cuántos anticuerpos generan»

El presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva, Juan Francisco Navarro, cree por su parte que quien debe tener la última palabra sobre una dosis de recuerdo y cuándo son las autoridades sanitarias. «Esa decisión no debe quedar en manos de los laboratorios y se tiene que tomar en base a estudios que se hagan siguiendo a población vacunada y mirando no sólo el número de contagios, sino además la inmunidad celular que se genera».

José María López Lozano, epidemiólogo: «Muchas de las vacunas que se ponen hoy en día necesitan dos de recuerdo. No es nuevo»

Vacunódromos

El retraso del laboratorio Pfizer en entregar su remesa semanal de vacunas ha impedido que este lunes se pongan en marcha los «vacunódromos» en 40 municipios de la provincia. Desde la Conselleria de Sanidad señalaron ayer que la apertura de trasladará a este martes.

Barcala, tras recibir la vacuna: «La organización es impresionante»

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha recibido este lunes la primera dosis de la vacuna frente al coronavirus. El regidor ha sido citado a primera hora de la mañana, lo que le ha permitido seguir a continuación con su agenda municipal. Al término de la reunión, y en un ambiente distendido con el resto de representantes de los grupos municipales, Barcala ha puesto en valor el proceso de vacunación en Ciudad de la Luz, desarrollado por la Generalitat Valenciana. «La organización ha sido impresionante y el trato, espectacular. No se puede salir más satisfecho», ha señalado el edil. En su perfil en la red social de Instagram, Barcala (marzo de 1962) ha hecho un alegato a favor de la vacunación frente al covid: «Al vacunarnos no solo podemos salvar nuestra vida, sino también la de los demás. Por tanto, os animo a hacerlo a todos los alicantinos cuando os llegue el momento, al igual que me ha tocado hoy a mí con la primera dosis. Cuanto antes estemos todos vacunados, antes podremos reunirnos para celebrar que hemos vencido a la pandemia. Juntos lo conseguiremos».