Reino Unido desoye al Consell y la Costa Blanca sigue en «ámbar» hasta julio

La patronal hotelera respira aliviada tras la prolongación de los ERTE «a falta de leer la letra pequeña del Decreto»

Nuria Montes secretaria general de la patronal Hosbec, trasladó el jueves la preocupación que existe en el seno de los hoteleros. «Sin los turistas británicos no se puede hablar de posible reactivación y ahora mismo el tema está muy parado, de ahí la necesidad que teníamos de aprobar la prórroga de los ERTE. Es un poco desesperante lo del Reino Unido, y lo peor es que comenzamos a tener la impresión de que todo el esfuerzo que hemos hecho para contener el covid, siete meses cerrados, no vaya a servir para nada si el Consell y el Gobierno no convencen al Reino Unido». Montes recordó que «los datos están ahí. Los ingleses que pasan sus vacaciones en Benidorm se comportan como si estuvieran en una isla, no salen del municipio y nuestra incidencia covid es mínima, por lo que no hay riesgo de contagio». Montes coincide con el propio presidente del Consell, Ximo Puig, que este lunes trasladó lo mismo al embajador británico y ayer volvió insistir en ello en una comparecencia pública en València.

En relación a los ERTE «y a falta de ver el Decreto publicado en el BOE, y estudiar la letra pequeña», la empresas turísticas con menos de 50 trabajadores tendrán exenciones en las cuotas de la Seguridad Social hasta septiembre del 85% en junio y julio, y del 75% en agosto y septiembre. Si el cierres es por no poder realizar su actividad (ocio nocturno) del 100%. En los casos de los hoteles (más de 50 trabajadores), las exenciones son del 75% en junio y julio y del 65% en agosto y septiembre, en el caso de que no hayan reincorporado a sus trabajadores. Porcentajes menores, no obstante, a los vigentes entre marzo y mayo, según apuntan desde Hosbec.

Por otro lado, Turquía, fuerte rival de la Costa Blanca en el mercado turístico británico y ruso, ha comprado 90 millones de dosis de la vacuna Pfizer/BioNtech y planea comprar 30 millones más, para acelerar la vacunación y poder presentarse, sobre todo ante el Reino Unido, como un destino seguro. Actualmente se encuentra en rojo en el semáforo británico, de lo que se beneficia Portugal.