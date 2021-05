El Consell está decidido a seguir negociando con el Reino Unido para intentar conseguir cuanto antes que el Gobierno de Boris Johnson levante el veto al turismo en la Comunidad. El Ejecutivo es plenamente consciente de que eliminar las restricciones que se imponen a los visitantes que acuden al territorio autonómico (cuarentena y dos PCR al regreso al país) es fundamental para la reactivación de la maquinaria turística de la Costa Blanca y, en el escenario actual, confía en que en julio, a lo sumo, se supriman las limitaciones a la movilidad. «Hay que tener en cuenta que la Comunidad Valenciana tiene en estos momentos una menor incidencia que Gran Bretaña, sería lógico que se pudiera venir», defendió ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

XIMO PUIG, PRESIDENTE DE LA GENERALITAT : «Cuando los británicos vienen a la Comunidad se quedan, no hay movilidad fuera, el efecto isla es importante»

El jefe del Consell admitió no tener demasiadas esperanzas en que en la próxima actualización del semáforo que utiliza el Reino Unido para calificar el nivel de riesgo por coronavirus en cada país, el 7 de junio, la Comunidad pueda pasar del ámbar al verde, pero sí espera que se produzca en la siguiente revisión, prevista en principio el 28 de junio. El líder autonómico señaló además que la semana que viene está prevista una visita del embajador británico en España, Hugh Elliott, que acudirá a la provincia y probablemente se desplazará al sur, a la Vega Baja, donde reside una importante colonia de residentes británicos. Con ello, el presidente evidenció que seguirá su estrategia de mantener el contacto con el diplomático para tratar de obtener el visto bueno que no se obtuvo al principio de esta semana, cuando, precisamente, Puig se reunió con Elliott sin conseguir el resultado deseado. «Estoy esperanzado de que más pronto que tarde, no solo la Comunidad, sino el conjunto de España, pueda recibir turismo británico», manifestó Puig. Se trata de una cuestión vital especialmente para Alicante, que en situación de normalidad recibe a cuatro millones de británicos al año, lo que se traduce en un impacto económico de 4.000 millones de euros.

MÓNICA OLTRA, VICEPRESIDENTA DEL CONSELL : «En Europa han de tener más peso las regiones, tomar como referencia en covid a cada comunidad»

El Gobierno del Botànic se reunió el viernes al completo en Alicante, en concreto en Ciudad de la Luz, para celebrar un pleno, y fue allí donde la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, destacó que se intentará seguir negociando con el Reino Unido para desbloquear esta cuestión. En su caso, fue un paso más allá. Lamentó las restricciones y reflexionó que las regiones y los municipios «tienen que tener más peso en Europa». La portavoz del Ejecutivo consideró que en la toma de decisiones de ese calado se debería tener en cuenta el estado epidemiológico de los territorios en lugar de evaluar la situación de los estados en su conjunto. Por ello, la también consellera de Igualdad valoró que, la de Reino Unido, es una decisión política que, según dijo, «no tiene nada que ver la situación de la Comunidad Valenciana, que es la región con menos afección», que la de otros territorios.

En esa línea, la vicepresidenta opinó que sería «deseable» que para los destinos turísticos «se tengan en cuenta las situaciones de cada lugar», es decir, la probabilidad de contagios en una región concreta y no en todo el país. Por ello, prosiguió, se seguirá «intentando negociar con el Reino Unido» para que «en la medida que avanzamos muy rápidamente en la vacunación, esas restricciones no existan por si pueden ser motivo disuasorio» para las personas que quieran viajar y venir a nuestra tierra», zanjó.

Johnson no se plantea un cambio hasta el 28 de junio

El Gobierno del Reino Unido tiene prácticamente decido, salvo giro copernicano la próxima semana, que España siga en «ámbar» hasta el 28 de junio y, por lo tanto, se quede fuera de la nueva lista de países en «verde» (cero restricciones para los turistas británicos al regreso) en la actualización del semáforo el 7 de junio. España, salvo sorpresa, seguirá en «ámbar» (cuarentena y dos PCR a la vuelta a Gran Bretaña), y eso arrastrará a la provincia de Alicante y la Costa del Sol. El ejecutivo de Johnson sí parece que abrirá la mano con Baleares y Canarias. Tras el 7 de junio tendrán que pasar otras tres semanas hasta el día 28 se produzca una nueva revisión. Noticias que alteran el calendario de reapertura de los hoteles., sobre todo los que trabajan mayoritariamente con el turismo inglés, muchos cerrados desde abril de 2020. El propio turoperador líder en la Costa Blanca, TUI Holidays, no vuelve hasta el 24 de junio, por lo que tiene ya previsto el no a España.