Sanidad empieza a vacunar a los no residentes en la Comunidad que acreditan más de un mes de estancia

La afluencia de turistas nacionales e internacionales que comienzan a llegar, covid mediante, a la Comunidad Valenciana, es uno de los rasgos más identificativos de la autonomía. A las puertas del mes de junio y con los primeros viajeros arribando a la costa levantina y al interior de la Comunidad, Sanidad ha elaborado unas instrucciones para llevar a cabo la vacunación a todas estas personas que no estando empadronadas en la autonomía, su estancia sea superior a 30 días. Las instrucciones de conselleria indican que, a todas ellas, «se las vacunará de acuerdo con su clasificación en el sistema de información poblacional (SIP)».

El proceso de inmunización frente al covid en la Comunidad se planifica de acuerdo con lo establecido en la Estrategia de vacunación nacional, esto es, «garantizar la vacunación de todas las personas de acuerdo con el grupo de riesgo al que pertenecen».

Así, todos los no empadronados que precisen, por edad o grupo de riesgo, inocularse la vacuna, deberán darse de alta en el SIP en el centro de salud, incorporándose al proceso de citación que les corresponda.

En el caso de que estas personas solicitasen completar la inmunización, el protocolo fija «acreditar la fecha de vacunación, tipo de vacuna y lugar donde la recibió».

Viales diferentes

Algunos turistas con segunda vivienda ya han reclamado la segunda dosis de la vacuna en el territorio valenciano. Provenientes de Inglaterra y el norte de Europa, han aterrizado en los centros de salud de la provincia con su documento identificativo para pedir o bien la segunda dosis o la pauta completa, según su edad y la situación en la que se encuentren. ¿Obstáculos? La falta de información sobre la inmunización en su país y la barrera idiomática. «Muchos de ellos no hablan bien el español. Algunos vienen sin traductor, un hecho que entorpece aún más el poder comunicarnos con ellos», señala una sanitaria.

Una británica que en su país de origen le fue administrado el suero de AstraZeneca, por edad, en la provincia le correspondía Pfizer. «Al ser anotada en el registro vacunal nominal no comunicó esa primera dosis. Al poco tiempo, acudió un familiar que, con un poco más de manejo del idioma, explicó que las primeras dosis de ambos fueron con AstraZeneca, como la mayoría del Reino Unido», indican desde Atención Primaria. Los profesionales tuvieron que notificar el caso a Salud Pública para su seguimiento.

Así, sanitarios explican que «este sistema no permite registrar una segunda vacuna distinta a la primera, por eso se deriva a Salud Pública para que decida a nivel individual, que fármaco se le administra». También comentan el problema que puede suponer estos meses, «por la afluencia de ciudadanos que llegan sin justificante de su inmunización en su país de origen. De ahí la importancia de un registro europeo y también nacional, para evitar este tipo de situaciones. Lo primordial es vacunar para cuanto antes conseguir la inmunidad de rebaño», reiteran.

Verano con orden y control

Al ser una autonomía receptora de turistas nacionales e internacionales, el verano «deberá ser un poco como el anterior, con una serie de medidas como el control del ocio nocturno y de los botellones. Creo que habrá que seguir manteniendo precauciones», incide Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva, quien también opina que «unas salidas ordenadas de turistas y cumpliendo un control, sobre todo, de países que tienen mayor tasa de vacunación que nosotros, no nos va a venir mal del todo y reactivará la economía».

Sobre las mascarillas, elemento estrella de la pandemia, el facultativo afirma que «en el exterior perfectamente se podría relajar el uso de la mascarilla en vacunados y no vacunados. Al aire libre con la enfermedad que se transmite por aerosoles no va a haber ningún problema», asegura Navarro.

«En niños, adolescentes y jóvenes puede haber una amplia difusión de virus y brotes»

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció el domingo que durante la próxima semana se inocularán 351.000 vacunas, una cifra récord desde que se inició el proceso de vacunación. El jefe del Consell insistió en que junio será es el mes clave de cara a alcanzar cuanto antes un grado de inmunidad entre la población, de manera que eso permita afrontar la recuperación económica con seguridad. Además, «este incremento del ritmo permitirá llegar a finales de la semana con tres millones de dosis administradas», aseguró. Puig hizo un llamamiento a la ciudadanía para que no relaje la prudencia y el cumplimiento de las normas de protección, porque «el virus sigue estando ahí y en los últimos días hemos notado un ligero aumento que tenemos que parar». Recalcó que la población debe ser consciente de que «aún seguimos en pandemia y de que las últimas medidas que permiten mayor movilidad pueden propiciar un aumento de contagios». Así, «no podemos dar pasos atrás porque sería muy negativo, y si queremos llegar a las puertas del verano con la situación que tenemos hay que seguir combinando la vacunación con la prevención», insistió.

La Generalitat prevé alcanzar los tres millones de dosis administradas durante esta semana

La rapidez en vacunar persigue la inmunidad de rebaño prevista por Ximo Puig para septiembre. Pese a estar fijada alrededor del 70%, «cuando las enfermedades son muy contagiosas ese porcentaje sube, como en el sarampión que no debe ser menor al 85%. En este caso, hablar de inmunidad de rebaño pero para la población adulta, mayor de 30 o 40 años, que es la que está vacunada en esas proporciones, no para niños y jóvenes», agrega Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva. Con esa cantidad vacunada, «es como si conseguido ese 70% ya no hubiera que preocuparse más pero no es así, en niños, adolescentes y jóvenes estará pendiente la inmunización, donde puede haber una amplia difusión del virus y brotes». Sobre cuándo se llegará a esa cupo de población vacunada, el experto apunta que «si el ritmo de vacunación se mantiene, y se garantiza la provisión de vacunas, claro que se podrá conseguir. Pero todo dependerá de la disponibilidad de vacunas». La única opción para vencer a este virus es la inmunización y «vacunar cuanto antes a toda la población». Incluyendo también a los menores de 18 años.