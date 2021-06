El ocio nocturno abrirá hasta las 2 y se mantiene el aforo del 50% en el interior de los restaurantes

Pese a que la incidencia acumulada del covid en la Comunidad Valenciana ha aumentado en los últimos días, reconoce Puig que las cifras de la pandemia hacían muy complicado que los tribunales volvieran a dar su apoyo al Consell para mantener restricciones como la del toque de queda. «El TSJ ha tenido un comportamiento exquisito en la defensa de la salud pública, pero después de 11 semanas por debajo de 50 de incidencia era muy difícil evaluar una restricción de las libertades como es el toque de queda». En este sentido el presidente es consciente de que estas nuevas medidas de alivio conllevarán un incremento de casos. «Cualquier apertura genera más contactos y a su vez más contagios. Es algo que también ocurrió con el fin de la perimetración».

Por eso, y dentro de su margen de competencia, el Consell quiere mantener la línea de prudencia que le ha acompañado durante los tres meses que llevamos de desescalada, la «vía valenciana» como la denomina Puig, y ha optado por cerrar los pubs una hora antes de la acordada por el ministerio y las comunidades autónomas el miércoles en el Consejo Interterritorial y que fija esta hora de cierre a las 3 de la mañana. «Los nuevos enfermos de coronavirus provienen de los más jóvenes», ha advertido Puig para justificar que el ocio en la Comunidad vaya a cerrar antes. El presidente sí ha prometido que a finales del mes de junio, si los datos de la pandemia son buenos, se permitirá abrir más horas al sector del ocio para que puedan afrontar mejor la temporada alta de turismo. En este sentido, las restricciones aprobadas este jueves entran en vigor el próximo martes y se mantendrán vigentes hasta el 30 de junio.

En los pubs y discotecas no se podrá bailar y los aforos serán del 50% en los interiores y del 100% en las terrazas. Los consumos sólo se podrán hacer sentados en mesa con un máximo de seis personas en el interior y de diez en terrazas. En cuanto a las restricciones para la hostelería, no hay muchas novedades, ya que los aforos se mantienen al 50% en los interiores de bares y restaurantes y al cien por cien en las terrazas. Las mesas sólo podrán estar ocupadas por 10 personas y el horario de cierre es a la 1 de la madrugada, por lo que no se podrán aceptar pedidos más allá de las 00.30. Las barras siguen sin poder ser utilizadas.

Otros aforos

También se restablecen completamente los aforos en lugares de culto, se avanzará en actividades como las escuelas de verano y grupos de excursiones guiadas y se hará una recomendación a los ayuntamientos para limitar celebraciones de la noche de San Juan y otras fiestas en los próximos meses con el objetivo de «evitar aglomeraciones».

Ximo Puig ha insistido en mantener una línea de prudencia. «No nos podemos equivocar, estamos teniendo una cierta subida de la incidencia y con la movilidad siempre hay más contagios. La apertura seguirá siendo prudente y responsable». Respecto a la vacunación, señala el presidente que esta semana la Comunidad Valenciana llegará a los tres millones de dosis y un millón de personas estará completamente inmunizado con las dos dosis. Entre las personas que han recibido al menos una dosis y quienes han pasado el coronavirus ya se alcanza el 50% de la población protegida frente al covid. El 95% de los valencianos mayores de 60 han recibido al menos una dosis. «Los más vulnerables están protegidos», ha añadido el presidente.

Puig también se refirió a una posible relajación del uso de las mascarillas ahora que un alto porcentaje de la población está vacunada. El presidente se muestra partidario de relajar su uso, pero en espacios muy concretos para no llevar a una relajación excesiva. «La Comunidad Valenciana tiene una posición clara y es que más pronto que tarde queremos que en espacios naturales, como playas o bosques, no sea obligatoria, pero fuera de ellos es fundamental porque es el símbolo más importante de que no hemos superado la pandemia». Para Puig este elemento de protección ha sido esencial para mantenernos a salvo del virus. «No la llevaremos ni un día más de lo necesario, pero hay que ser claros. Fuera de estos espacios naturales de momento es necesaria porque no hay inmunidad». También se ha mostrado partidario de que en el debate de la mascarilla «haya una armonización» entre territorios.