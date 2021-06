El Consell recibe 14.900 peticiones en un día para el Plan Resistir Plus

La segunda fase del Plan Resistir Plus, la más numerosa tanto por el volumen de posibles beneficiarios como por cuantía de las ayudas, se inició ayer, después de que la semana pasada ya se recibiesen 13.338 solicitudes para participar en la primera fase, destinada principalmente a autónomos. Ahora son las empresas pertenecientes a 188 sectores económicos las que pueden solicitar cita previa para presentar la documentación necesaria.

Pues bien, la convocatoria registró en esta primera jornada una respuesta masiva. En los primeros cinco minutos ya se contabilizaron nada menos que 2.457 solicitudes, cifra que se elevó hasta las 11.210 a las dos horas de tramitación. Al final del día, la cifra de peticiones registrada por la Conselleria de Hacienda se situaba en 14.891.

El proceso, según el conseller Vicent Soler, estará abierto hasta el próximo viernes a las 23.59 horas, y en ningún caso se resolverá por orden de entrada, «sino que, una vez realizado un primer reparto de 4.000 euros entre todas las empresas que cumplan los requisitos, esta cuantía se incrementará en función del volumen de pérdidas de cada firma hasta un máximo de 200.000 euros».

La dotación inicial de la fase destinada a las empresas que tributan por estimación directa en el IRPF era de 447 millones de euros, a los que se sumarán todos aquellos recursos que, una vez resueltas las ayudas para los autónomos y empresas que tributen por módulos y para las de nueva creación, no se hayan adjudicado. «En una situación tan excepcional vamos a hacer todo lo posible para que los 647 millones aportados por el Gobierno central para el Plan Resistir Plus lleguen de forma íntegra a nuestras empresas», indica Soler, quien, además, incide en que «no sólo basta con resolver las ayudas, sino que lo importante es hacer efectivo el pago de forma inmediata».

Los solicitantes de esta segunda fase podrán completar la tramitación de las ayudas a partir del próximo lunes 14 de junio y dispondrán de siete días naturales para aportar su documentación, a contar desde el momento en que hayan sido citados.

Pero, mientras el Consell iniciaba el lunes el proceso para esta segunda pase del Plan Resistir Plus, el sector del ocio nocturno saltaba a la palestra para denunciar que el habilitado para ellos no está funcionando como debería. Era la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana (CEOH) la que señalaba que un 35% de las empresas del sector siguen excluidas de las ayudas por la «mala planificación de la Generalitat». De hecho, de las 1.136 solicitudes presentadas, más de 400 siguen sin respuesta y al borde de la quiebra, ya que se han recibido más solicitudes que cumplen con los requisitos exigidos y los 8 millones de euros adjudicados no son suficientes para cubrir la demanda.

Ante las quejas manifestadas por el sector, desde Turismo se asegura que están trabajando junto a la Conselleria de Hacienda para ampliar los fondos. En concreto, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, señala que «hemos solicitado a Hacienda un incremento del presupuesto para que ninguna empresa del sector del ocio nocturno se quede fuera».

Colomer destaca que «ya hemos concedido el 96% de los fondos de estas ayudas y durante los próximos días alcanzaremos el 100%», por lo que incide en que «ahora estamos trabajando para incrementarlas».

Respecto a lo sucedido, el secretario autonómico indica que «el número de solicitudes ha sido muy superior al previsto y a las cifras de empresas existentes que nos habían trasladado desde las asociaciones del sector», y que la intención de la Generalitat «es estar al lado del ocio nocturno, el más afectado por la pandemia».

Hacienda asegura que el proceso de concesión será ágil

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, se ha comprometido a que el proceso para resolver las solicitudes de ayudas al Plan Resistir Plus será ágil, de manera que los recursos puedan llegar a las empresas de manera inmediata. «Necesitamos garantizar la solvencia y la liquidez de nuestro tejido productivo hasta que la recuperación económica sea total», subraya.

Soler también ha querido agradecer el trabajo realizado por parte de la Dirección General de Tecnologías de la Comunicación en las últimas semanas para preparar el sistema informático de la tramitación de las ayudas, lo que ha permitido que hasta el momento no se haya registrado ninguna incidencia. «Siempre hemos reivindicado que la tramitación sería lo más ágil posible y, para ello, es fundamental una Administración moderna».