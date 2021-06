El Consell mantiene las restricciones al ocio nocturno y el sector amenaza con recurrir a los tribunales de Justicia

No habrá relajamiento de las restricciones. La Generalitat Valenciana tiene previsto mantener hasta finales de mes las nuevas medidas de desescalada que entraron en vigor este martes y que, entre otras cosas, fijan a la una de la madrugada el cierre de bares y restaurantes y a las 2 el de locales de pubs y discotecas, pese a la supresión del toque de queda. Fuentes del Consell confirmaron que el ejecutivo de Ximo Puig tiene previsto mantener estas limitaciones hasta el próximo 30 de junio, como se anunció inicialmente, a pesar de presiones del sector de la hostelería y el ocio nocturno y del revés judicial a las medidas acordadas la pasada semana entre Gobierno y autonomías tras el recurso de Ayuso, lo que ha llevado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a plantear un nuevo documento más laxo que se abordará este miércoles en el Consejo Interterritorial.

Pese a que la norma estatal permite por ahora el ocio nocturno hasta las 3 de la madrugada, en la Comunidad el cierre está fijado una hora antes: a las 2.

Según ha podido confirmar este diario de distintas fuentes, el Gobierno valenciano no ve motivos para relajar las limitaciones de aforo y horarios fijadas para la hostelería y el ocio nocturno, sobre todo teniendo en cuenta que las mismas sólo se han aplicado durante un día y que no ha habido tiempo suficiente para valorar cómo pueden influir en la evolución de la pandemia. Igualmente, el Consell considera que las decisiones judiciales tras el recurso de Madrid no afectan «en absoluto» a la Comunidad Valenciana donde, según recuerdan estas mismas fuentes, el TSJ siempre ha avalado todas las medidas adoptadas por la Generalitat para frenar la incidencia del covid-19. Por tanto, «no tendría ningún sentido hacer seguidismo de Madrid», una autonomía que, como añaden desde València, ha gestionado la crisis sanitaria de manera diametralmente opuesta a cómo se han hecho las cosas en la Comunidad.

La norma del Consell fija en un 50% el aforo dentro de los locales y al 100% en el exterior. Por ahora, siguen sin poderse usar las barras ni las pistas de baile.

¿Qué pasaría si el nuevo documento que presentará la ministra en el Consejo Interterritorial impide mantener estas medidas? Fuentes del Consell han indicado que la nuevas restricciones de aforos y horarios se suavizarían únicamente si hay una prohibición expresa por parte de Sanidad para mantenerlas tal y como están en la actualidad, algo que confían en que no ocurrirá, sino que más bien el Ministerio suprimirá algunas medidas que hasta ahora eran obligatorias y dará la libertad de que cada autonomía regule las normativa a aplicar en cada territorio.

Preguntada por esta cuestión, la consellera de Sanidad, Ana Barceló consideró que «lo importante es que el Consejo Interterritorial salga con un acuerdo por el consenso de todas las comunidades y que estemos todos cómodos en este planteamiento de medidas que se tienen que aplicar». Barceló abogó por que exista una pauta común y apeló a «hacer un esfuerzo todos para llegar a acuerdos, porque es necesario que todo el Sistema Nacional de Salud estemos alineados ante una pandemia que no ha concluido: el virus sigue estando y la incidencia cambia de una comunidad a otra». Por último, aseguró que no teme que se produzcan recursos judiciales por parte de los empresarios de pubs o discotecas, afirmando que «lo importante es que el ocio nocturno ha podido reabrir, algo que estaba prohibido desde el 14 de agosto».

Bailar

Pese al convencimiento de la consellera de Sanidad de los beneficios para el ocio nocturno por poder reabrir sus locales, los empresarios del sector volvieron a alertar el martes de que recurrirán el decreto del Consell en los tribunales si no se amplía el horario de apertura y se suavizan otras limitaciones, como que los clientes puedan estar de pie y bailar en el interior del establecimiento. El presidente de la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería (CEOH), Lalo Díez, afirmó que las limitaciones están «fuera de lugar por la buena situación de la Comunidad Valenciana y porque, sin toque de queda, lo único que lograrán es que, cuando se cierren nuestros locales, el botellón y el descontrol se traslade a las playas o a las calles». «La Generalitat podría tener perfectamente a mil empresas de ocio actuando como un dique de contención frente al virus: con unas normas y con el cumplimiento de unas medidas que no se dan en un botellón», añade. Para Díaz es «ridículo» que la hostelería no pueda abrir hasta la 1.30 y que pubs y discotecas tampoco puedan recuperar lo recogido en la Ley de Espectáculos, que fija la clausura a las 3.30 y a las 5.30, o «al menos un horario similar y escalonado». Por eso, apeló a hacer un frente común del empresariado de la Comunidad para exigir al Consell «sentido común» y dijo que el ocio nocturno no reabrirá realmente como tal hasta que no decaigan todas estas limitaciones.