Los ayuntamientos temen que la formación de los auxiliares de playa retrase aún más su incorporación

Los mil jóvenes que este verano trabajarán como auxiliares de playa en los municipios costeros de la Comunidad Valenciana tendrán que dar un curso de formación obligatorio de 40 horas, equivalentes a siete días laborables incluyendo los descansos, antes de incorporarse a sus puestos de trabajo. Así lo anunció este miércoles la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat, Gabriela Bravo, durante la presentación del plan «Estiu Segur 2021» que tuvo lugar en Oropesa y donde el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defendió que la Comunidad tendrá este verano «las playas más seguras» de todo el país. Ahora bien, la premura con la que se ha puesto en marcha el proceso de contratación del personal y la necesidad de formación de estos jóvenes para las labores que tendrán que desarrollar han vuelto a despertar los recelos de muchos ayuntamientos, que temen que este nuevo requisito vuelva a retrasar la incorporación de estos informadores y les impida comenzar a «patrullar» en los arenales de la provincia el 15 de junio, el próximo martes, la fecha en la que el Consell anunció que comenzarían a prestar servicio.

JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ, CONCEJAL DE SEGURIDAD DE ALICANTE: «Ya está bien de ‘Puig-anuncios’ en lugar de hacer las cosas bien. Este plan llega tarde y mal»

Bravo explicó que la formación de estos jóvenes se realizará desde una vertiente «tridimensional», con un curso telemático a través de la plataforma del IVASPE, en el que participarán técnicos de Emergencias, Sanidad y Turismo, dado la triple función que la Generalitat prevé que estos jóvenes desarrollen en las playas. La consellera, además, recalcó que el mismo será «obligatorio» y que les dará «las herramientas necesarias para dar la mejor atención e información a los usuarios de las playas».

MÓNICA GÓMEZ, CONCEJAL DE PLAYAS DE BENIDORM: «Trabajábamos con plazos ajustados pero va a ser casi imposible que empiecen antes del 17»

Ante el anuncio de esta formación, que la mayoría de poblaciones desconocen cómo y cuándo se impartirá, algunos ayuntamientos mostraron serias dudas de que los informadores estén contratados y formados en plazo. Y, como ya hicieron la pasada semana, volvieron a trasladar su malestar por los retrasos y la falta de transparencia en la información. Entre ellos, los de Alicante y Benidorm, los dos municipios de la provincia con el mayor número de contratos: 42 y 58, respectivamente.

XIMO PUIG, presidente de la Generalitat: «Los jóvenes han hecho un esfuerzo enorme durante la pandemia y ahora no les podemos fallar»

El Ayuntamiento de Alicante criticó de nuevo que se ha puesto en marcha este plan «deprisa y mal» y tildó de «despropósito» el hecho de que, además de obligar a contratar con celeridad, sin saber cuándo llegarán los fondos subvencionados por la Generalitat y teniendo que financiar una parte de los salarios, «ahora anuncian un curso de formación que va a conllevar que estos informadores empiecen a trabajar más tarde, cuando las playas ya están llenas». El concejal de Seguridad, José Ramón González, afirmó que «ya está bien de los ‘Puig-anuncios’ de la Generalitat»: «Lo que deberían haber hecho es hacer las cosas bien, y más tratándose de un tema que afecta a la seguridad de las playas, para que los informadores estuvieran trabajando desde el 1 de junio y no que lleguen cuando estemos ya en plena temporada», reprochó el edil del PP.

Por su parte, la concejal de Empleo y Playas de Benidorm, Mónica Gómez, explicó que la junta de gobierno local ya ha aprobado la modificación presupuestaria de algo más de 90.000 euros para sufragar parte de las contrataciones y dijo que Labora también ha remitido al Consistorio los datos de una veintena de seleccionados, con quienes se está contactando ahora para que presenten la documentación necesaria. La edil confió en que a lo largo de esta semana esté seleccionado ya todo el personal y avanzó que la idea del Consistorio era que pudiesen incorporarse a las playas el 17 de junio, una previsión que podría ahora venirse abajo debido a la formación obligatoria anunciada ayer por Bravo. «Si ya trabajábamos con plazos muy ajustados, con este curso de 40 horas va a ser prácticamente imposible que puedan empezar antes de esa fecha», lamentó.

Recuperación

Durante la presentación de este plan, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, destacó que este plan, que tendrá una inversión de 4,5 millones, «sitúa a las personas jóvenes como protagonistas de la recuperación económica y emocional» de la Comunidad tras meses de duros esfuerzos: «Los jóvenes han hecho un esfuerzo enorme durante la pandemia para no contagiar a sus familias y por no poder vivir este tiempo con la intensidad que requiere su juventud. Ahora no les podemos fallar».

El jefe del Consell destacó que ésta será la única autonomía que durante el verano ponga en marcha un proyecto similar para velar por la seguridad en las playas y también, la «mirada municipalista» de la iniciativa, por ser los ayuntamientos y no la Generalitat quienes contraten a los auxiliares. Por eso, el conseller de Economía, Rafa Climent, agradeció la implicación de los consistorios en esta tarea y su colaboración con Labora.