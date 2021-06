Expertos en vacunas consideran que faltan dosis de AstraZeneca para cubrir la demanda

Citas que se anulan, plazos entre dosis que se cambian, enlaces para escoger vacuna que no funcionan… la inmunización con AstraZeneca sigue generando confusión y desconcierto, no sólo entre la población, también entre los expertos en vacunas, que critican el hermetismo en la gestión de la Conselleria de Sanidad y apuntan a la falta de dosis como una posible causa de todo este lío. En todo caso, piden que la comunicación a la población sea transparente, para no generar más dudas.

«Puede que detrás de los últimas cancelaciones de citas haya problemas de estocaje, porque AstraZenca ha cometido muchos incumplimientos, pero eso hay que decírselo a la gente y no poner excusas, porque creas inseguridad», señala José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas.

Desde la Conselleria de Sanidad no se ha querido proporcionar el dato de cuántas dosis de AstraZeneca hay en reserva, pero según los cálculos de este diario a partir de los últimos datos facilitados hace unas semanas, la Comunidad tendría un stock de algo más de 410.000 dosis de AstraZenca, cuando son necesarias unas 460.000 para cubrir todas las segundas dosis de personas de entre 60 y 65 años y la de menores de 60 años de grupos esenciales. Así que en estos momentos la reserva es insuficiente y estaría a expensas de que la farmacéutica cumpla con sus compromisos.

«No hay dosis suficientes, ya que ha habido problemas de suministro, por lo que da la sensación de que se están poniendo muchas pegas para administrar AstraZeneca en favor de Pfizer», añade Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Cabe recordar que el Ministerio de Sanidad ofrece a los menores de 60 años que terminen su pauta de vacunación con el suero de Pfizer, pero quien lo rechace y opte por AstraZeneca puede hacerlo a través de un consentimiento informado. El 76% de las personas de este grupo de población está pidiendo repetir vacuna. «Esto requiere de unas provisiones que a lo mejor no tienen, por lo que no me extrañaría nada que detrás de estas situaciones que estamos viviendo estos días con AstraZeneca haya un manejo del almacenaje de estas dosis», añade Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva. También Navarro pide una mayor información. «Todo se está llevando con mucho hermetismo, pese a que cuando das información, la gente entiende las cosas».

German Schwarz, del grupo de vacunas de la Sociedad Valenciana de Medicina Valenciana de Medicina Familiar, también pide que se de una información clara y fiable, «de lo contrario se está dando pie a que haya una sospecha y se daña el proceso de vacunación».

Sanidad opta por el silencio y no facilita los datos sobre los viales

La Conselleria de Sanidad volvió este jueves a hacer caso omiso a la petición de información por parte de este diario. Desde el departamento de Ana Barceló no quisieron contestar, al cierre de esta edición, a ninguna de las preguntas planteadas por este diario para conocer, por ejemplo, la procedencia de las personas de otras autonomías vacunadas o si finalmente el Ministerio va a compensar por las vacunas empleadas en población desplazada. También se ignoró la petición de información sobre las dosis de AstraZeneca almacenadas. Desde la Dirección General de Comunicación señalan que es la Conselleria de Sanidad la que decide cuándo y qué tipo de información y datos debe dar.