Sanidad ya ha vacunado con al menos una dosis a la mitad de la población

La Comunidad Valenciana ha alcanzado este viernes otra cifra récord en la campaña de vacunación frente al coronavirus, al haber superado la mitad de la población a vacunar -a partir de 17 años- con al menos una dosis, en concreto el 51,4%. Son casi 2,2 millones de personas en la Comunidad Valenciana y unas 800.000 personas en la provincia de Alicante. La pauta completa la tienen aproximadamente tres de cada diez personas.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, señaló semanas atrás que junio sería el mes de la vacunación masiva y de hecho, esta semana que termina, se han administrado una cifra récord superior a las 406.000 dosis, lo que ha permitido comenzar vacunar al grupo de 50 a 49 años. Este viernes ya se estaba avisando a personas nacidas en 1975.

Por otro lado, la portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha acentuado este viernes la estrategia del Consell para reclamar al Gobierno central una redistribución de las dosis para inmunizar contra el coronavirus entre las diferentes comunidades autónomas. Un reparto que, según ha defendido, debe realizarse en función de la vacunación «real» y no de la «potencial», es decir, teniendo en cuenta a los residentes que viven en cada región. La Conselleria de Sanidad ha precisado que en la Comunidad se han inoculado 100.000 vacunas a personas de otras regiones o países y, sin embargo, esas cifran no contabilizan en la entrega que se viene realizando. Oltra, al igual que hicieron el miércoles Ximo Puig y Ana Barceló, ha argumentado que en la Comunidad mucha gente tiene segunda residencia y que la sanidad valenciana es «universal», por lo que están «encantados de recibirlos con los brazos abiertos y las jeringuillas preparadas», pero ha enfatizado que el Ejecutivo de Sánchez debe tener en cuenta esa circunstancia. La también consellera de Igualdad ha recalcado que esta realidad se ha puesto de manifiesto ante el Ministerio, y ha puesto como ejemplo: «Si ahora resulta que Pepe Pérez está empadronado en Madrid pero tiene una residencia en Gandia, está viviendo allí y se le vacuna en Gandia, lo que no tiene sentido es que su vacuna vaya a Madrid y no a la Comunidad, que es donde se ha vacunado». «Estamos diciendo que las vacunas deben de dirigirse a la comunidad que está efectivamente vacunando», ha manifestado.

Por último, el sindicato de enfermería Satse ha criticado que los enfermeros de la Comunidad hacen una media de 1.500 horas extras cada día para no romper el ritmo de vacunación porque la Conselleria de Sanidad «ha bloqueado la contratación de las enfermeras inscritas en la Bolsa con el objetivo de tenerlas disponibles a partir del 1 de julio de cara a las sustituciones estivales, pudiéndolas haber contratado en junio para reforzar la vacunación».

La distancia seguirá siendo obligatoria en las residencias de ancianos

Igualdad desestima la petición de la patronal para permitir el contacto entre familias y residentes

La Conselleria de Igualdad ha desestimado todas las propuestas que había hecho la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (AERTE), que planteaba la posibilidad de contacto físico entre residentes y familiares y que se incluyeran el personal de prácticas en la vacunación. También que se llevaran a cabo pruebas PCR a las plantillas a la vuelta de las vacaciones, la eliminación del requisito de tener vacunado al 95% del centro para considerarlo de vacunación completa y, por lo tanto, no tener que hacer aislamientos preventivos con personas vacunadas, y la posibilidad de ocupar las 1.400 plazas de reserva libres para aislamiento «y que impiden atender a muchísimas personas que necesitan un recurso residencial», señalan desde Aerte.

Según los últimos datos facilitados por el Imserso, la Comunidad Valenciana lleva nueve semanas sin fallecidos por covid en residencias, «lo que es una muestra más de la eficacia de la vacunación», explica José María Toro, presidente de Aerte, quien lamenta que el sector lleva meses pidiendo avances en la desescalada de los centros.