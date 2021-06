13·06·2021 19:15

Las historias de la vacunación en Alicante: «Hoy no me viene bien, tengo peluquería y no puedo perder la hora»

Muchas de las personas citadas no acuden a inocularse el vial contra el virus, alegando estar trabajando o tener hora en la peluquería - Otros aducen no tenerlo claro o indican su voluntad de mandar su dosis al Tercer Mundo. Lee la noticia.