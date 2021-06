Llegan 40.000 vacunas de AstraZeneca para las segundas dosis de mayores de 60 y grupos esenciales

Y es que la Unión Europea anunció que a partir de este junio ya no se renovará el contrato con la farmacéutica anglosueca, cuando aún quedan por poner casi totalidad de las segundas dosis a las personas vacunadas con este suero. En estos momentos, la Comunidad Valenciana dispone de un stock cercano a las 497.000 vacunas, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Sanidad. Desde la Conselleria de Sanidad no se ha querido precisar cuántas dosis hay guardadas y a las preguntas de este diario sobre si era posible obtener esta información se ha respondido con tajante: «No». No obstante, según cálculos de este diario basados en las dosis que han ido llegando en las últimas semanas y las administradas, en estos momentos la reserva de AstraZeneca rondaría las 375.000 dosis. La población a la que hay que administrar la segunda dosis está en torno a las 460.000 personas en la Comunidad Valenciana. Desde la Conselleria de Sanidad han insistido en varias ocasiones en asegurar que habrá vacunas suficientes.

Lo que no hay aún es fecha concreta para volver a citar a las personas de entre 60 y 65 años a quienes la semana pasada se les suspendió la cita que tenían para recibir la segunda dosis de AstraZeneca. Desde la Conselleria de Sanidad se afirmó que se les empezará a llamar a finales de mes, días antes de que les toque acudir a los «vacunódromos», tal y como se está haciendo con el resto de grupos a vacunar.

Efectos adversos

Por otro lado, la tasa de notificación de acontecimientos adversos de las vacunas frente al covid que han sido notificadas a la Conselleria de Sanidad ha disminuido más de la mitad desde hace dos meses.

De hecho, actualmente la tasa de notificación de acontecimientos adversos en la Comunidad Valenciana es de un 0,25%. Durante el mes de abril, la tasa se situaba en 0,57%.

Según el tipo de vacuna frente al coronavirus, la tasa de acontecimientos adversos varía, según los datos de la Conselleria de Sanidad. Actualmente hay cuatro laboratorios que abastecen a España de vacunas. En el caso del suero Cominarty (Pfizer-BioNTech) presenta actualmente una tasa de notificación de acontecimientos adversos del 0,2%.

La vacuna Vaxzevria (AstraZeneca) registra una tasa de notificación del 0,38%, la vacuna Moderna tiene una tasa de 0,47% y la vacuna de Janssen 0,05% casos de notificaciones de acontecimientos adversos.

Las principales reacciones adversas que se han notificado son de carácter leve, como es el dolor en la zona de inyección, fiebre, cefalea, mareos, náuseas o diarrea. Todas estas reacciones «vienen reflejadas en el prospecto de las vacunas, añaden desde Sanidad.

Respecto del total de vacunas administradas en la Comunidad Valenciana, 3,4 millones de dosis, se han registrado 42.776 rechazos a recibir el pinchazo, es decir, un 1,25% sobre el total de dosis administradas. De esos rechazos, más de 1.200 se debe a tener contraindicada la vacuna por alergia a alguno de sus componentes (0,04% sobre los más de 3 millones de dosis administradas desde diciembre), más de 39.000 se debe a personas que han rechazado la vacuna (un 1,16% sobre el total) y los 2.000 restantes se debe a que han pasado la enfermedad del coronavirus y no se recomendaba la vacuna en ese momento.

Los erasmus piden que se les paguen las PCR si no se les pone el vial

Miles de estudiantes valencianos saldrán entre agosto y septiembre a cursar el próximo curso en alguna universidad extranjera y quieren hacerlo sabiendo si serán vacunados o no. Por fechas, este colectivo en torno a los 20 y 25 años estará cerca de recibir alguno de los pinchazos antes de iniciar el curso, sin embargo, nadie les asegura nada.

Es por eso que desde diferentes asociaciones de representación del alumnado proponen alternativas.

Una de ellas, planteada por el Consell Interuniversitari d'Estudiants Valencians (CIVE), es la de inocular a este colectivo con la vacuna de Janssen, monodosis, para evitar tener que ir y volver y que se corra el riesgo de quedarse a mitad o tener que pagar dos vuelos. Su planteamiento choca, no obstante, con la normativa sobre este fármaco que está limitado para mayores de 40 años, aunque ya se hizo la excepción con la Selección de fútbol.

Otra de las alternativas que ponen encima de la mesa es que desde las propias administraciones públicas, bien sea la conselleria correspondiente, bien sean las universidades o bien sean las entidades europeas, sufraguen los gastos extras que conllevaría el desplazamiento a estos lugares en tiempos de covid como son las pruebas diagnósticas de PCR o de antígenos.