Las universidades miran al próximo curso con la intención de recuperar la presencialidad al máximo. Y esta podría darse, según ha anunciado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "con toda la comunidad universitaria" ya vacunada. Al menos ese es el deseo que manejan desde el Palau de la Generalitat verbalizado por parte de Puig quien ha indicado tras el acto de toma de posesión del nuevo rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla, que el objetivo es que en septiembre, a inicio de curso, esté todo el colectivo inmunizado.

Así, ha señalado, que esta vacunación garantizaría "que puedan acceder con toda la seguridad a todo el espacio de presencialidad absolutamente imprescindible que ha de tener la universidad" de la que ya se planea un regreso en septiembre con los máximos niveles de presencialidad.

El calendario de inmunización, no obstante, no está del todo claro y dependerá del suministro de las farmacéuticas. "No sabemos si se cumplirá, pero si continúa como en junio avanzaremos mucho, pero las noticias es que bajarán bastante en julio", ha señalado.

El jefe del Consell, además, ha abierto la puerta a que la vacunación pueda ser en los campus al asegurar que es partidario "de facilitar siempre a los alumnos", pero ha puntualizado que es un asunto que se está "estudiando".

En este sentido, las universidades ya se mostraron favorables a vacunar a su propia comunidad en las facultades ya que disponen de grandes espacios y, a diferencia de los centros educativos de niveles inferiores, cuentan con servicios médicos propios por lo que solo necesitarían que la Conselleria de Sanidad enviara las dosis.