Expertos en Salud Pública e Inmunología critican la falta de claridad sobre el uso de la mascarilla

«Este será el último fin de semana con mascarillas en los espacios al aire libre». Con estas palabras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba hace seis días el fin de este elemento de seguridad en exteriores. Finalmente, el Gobierno ha pisado el freno y la mascarilla deberá llevarse siempre que no se pueda guardar la distancia de seguridad de metro y medio con otras personas. Algo que hará que sigamos llevando esta prenda casi de manera permanente en los núcleo urbanos. Aunque los expertos aplauden que se hayan endurecido las condiciones para no llevar la mascarilla, sí que critican los mensajes contradictorios que se han dado a la población en los últimos días. Mientras, en la calle, son cada vez más las personas que optan por no llevarla, sobre todo población mayor ya vacunada.

JOSÉ MIGUEL SEMPERE, INMUNÓLOGO: «No tiene sentido el tira y afloja de estar vacunando y por otro lado dar rienda suelta al virus»

«Los políticos usan las noticias en su beneficio y es incomprensible que no digan la verdad desde el principio», lamenta Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Este especialista fue muy crítico cuando la semana pasada se anunció el fin de las mascarillas al aire libre por el riesgo que aún hay de contagios. Por eso, Ortí celebraba este jueves «que finalmente hayan hecho lo que hemos pedido, que es sentido común y prudencia».

RAFAEL ORTÍ, SOCIEDAD ESPAÑOLA MEDICINA PREVENTIVA: «Los políticos usan las noticias en su beneficio y deberían decir la verdad desde el principio»

Por su parte, el presidente de la Sociedad Valenciana de Inmunología, José Miguel Sempere, echa en falta mayor claridad en los mensajes que se dan a la población. «La mascarilla se tendría que haber dejado siempre de manera obligatoria en los núcleos urbanos, porque es entonces cuando te garantizas que la gente la lleve». Para este especialista nos sobra experiencia en saber «que los mensajes del tipo: «Puedes quitarte la mascarilla, pero lleva cuidado y úsala cuando no puedes guardar la distancia” no funcionan, porque la gente termina por no ponérsela». En los núcleos urbanos, cree por tanto, debería seguir siendo obligatoria un tiempo más. «Vamos por el buen camino en cuanto a población vacunada, pero aún hay peligros y no tiene sentido mantener un tira y afloja. Por un lado estar vacunando y por otro dar rienda suelta al virus».

José Tuells, experto en Salud Pública: «Las normas tienen que ser claras, porque de lo contrario nos cuesta cumplirlas»

Vacunados

Actualmente un tercio de la población en la Comunidad Valenciana tiene ya la pauta completa de vacunación frente al coronavirus. Un porcentaje aún pequeño para poder relajar mucho las medidas de prevención que tan bien han funcionado para mantener a raya el coronavirus. Por eso, a expertos como José Tuells, especialista en Salud Pública de la Universidad de Alicante, tampoco le gustan los mensajes triunfantes que se están lanzando en torno al uso de la mascarilla. «Da la falsa impresión de que la pandemia se ha terminado y sólo hay un tercio de la población completamente vacunada». A su juicio, las normas tienen que ser muy claras, «porque nos cuesta cumplirlas. No somos un país como Japón, donde la cultura de la mascarilla la tienen incorporada a su vida».

Dejar de usar la mascarilla en determinados espacios exteriores es, según Tuells, «un paso importante, pero no tiene que confundirse con dejar de usarla» y recuerda que a partir del cambio de norma de este sábado, «la mascarilla, como las llaves o el DNI, siempre debemos llevarla encima». Además de mensajes más claros y acordes con la realidad que estamos viviendo, Tuells también echa en falta «una mayor homogeneidad entre las comunidades autónomas porque con la relajación en el uso de la mascarilla se ha visto que había diversidad de criterios». Uno de ellos era el de la propia Comunidad Valenciana. Tanto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como la consellera de Sanidad, Ana Barceló, se mostraron partidarios con eliminar su uso sólo en la playa y en otros espacios naturales.

Mientras, en espacios al aire libre, muchas personas se han anticipado ya a la norma que entrará en vigor este sábado. Por grandes ciudades como Alicante no es difícil encontrar a personas que prescinden del tapabocas aun cuando van acompañadas o en calles donde no se puede guardar la distancia de seguridad. En paseos de costa y zonas donde se practica deporte es aún más llamativo el elevado número de personas que no la usan, incluso cuando simplemente están dando un paseo.