«Elegí Pfizer como segunda dosis para estar vacunada antes del verano y de que las medidas se relajaran»

David Lloret, Raquel Pérez y Eduardo Gabaldón celebran que por fin acaban de recibir la segunda dosis. En su caso, han optado por mezclar sueros y completar su inmunización con la vacuna de Pfizer, una opción escogida por el 25% de los menores de 60 años que fueron vacunados con AstraZeneca.

RAQUEL PÉREZ, PROFESORA: «Confío en las vacunas y además consulté a un amigo médico que me dijo que era seguro»

La confianza en lo que dicen los estudios y las ganas por terminar de estar vacunados les hicieron decantarse por esta opción. «Quería terminar de vacunarme antes de que llegara el verano y comenzaran a aliviarse muchas de las restricciones, como ahora acaba de pasar con las mascarillas», explica Raquel Pérez, profesora en un colegio de El Campello. En su caso, además, la intranquilidad era mayor. «La Universidad de Alicante ha hecho un estudio en mi colegio para ver el nivel de anticuerpos en los profesores vacunados con una sola dosis y a mí me salió que no tengo anticuerpos». El pasado lunes ella recibió la segunda dosis, no así los compañeros que se decantaron por AstraZeneca y que aún no han sido llamados. Decidirse no fue complicado. «Siempre he confiado en las vacunas y en este caso le pregunté a un amigo médico que sabe mucho de vacunas y se ha leído todos los estudios que se han hecho con las del covid y me tranquilizó».

DAVID LLORET, FARMACÉUTICO: «En la farmacia somos tres los que nos hemos vacunado con Pfizer y no nos ha dado reacción»

EDUARDO GABALDÓN, BOMBERO: «Cualquiera de las dos opciones me parecía válida para terminar mi vacunación»

También el farmacéutico David Lloret consultó la opinión de expertos antes de decantarse por Pfizer para terminar su vacunación. Información y miedo a que no estuviera garantizada la segunda dosis con AstraZeneca fueron sus principales motivos, «aunque finalmente parece que no ha habido problemas en este sentido», sostiene. En su farmacia dos compañeros más escogieron la opción de mezclar sueros sin que les haya dado reacción, al contrario de lo que apuntaba el estudio hecho en el instituto Carlos III, que concluía que la combinación de ambas vacunas generaba más efectos adversos, aunque leves. Polémicas e incumplimientos por parte de AstraZeneca al margen, para Lloret lo importante es vacunarse. «Vacuna buena es la vacuna puesta» y recuerda que muchos medicamentos de los que se venden en farmacias tienen más efectos adversos «y nadie lo cuestiona».

Menos claro lo tenía Eduardo Gabaldón, bombero en el parque de la playa de San Juan, quien reconoce que le hubiera dado lo mismo vacunarse con AstraZeneca que con Pfizer. «Las dos me generaban la misma confianza que desconfianza y en los medios de comunicación cada uno te cuenta una cosa y a veces se contradicen». La mezcla de vacunas no le ha sentado mal, «quizá el malestar en el brazo me ha durado algo más de tiempo que con la primera dosis». El resto de compañeros que se han vacunado con AstraZeneca, «también están bien», afirma Gabaldón, quien añade «que peor fue cuando les pusieron la primera dosis de AstraZeneca».

Más de 42.000 personas menores de 60 años, que fueron vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca, han optado por completar su pauta de vacunación con la vacuna de Pfizer. Del total de personas citadas por SMS, las que han aceptado una segunda dosis con la vacuna de Pfizer representan, el 25%, mientras que el 75%, que son más de 127.000 personas, ha preferido completar la pauta de vacunación con la misma marca, es decir, AstraZeneca.