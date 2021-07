La campaña estival empieza con una incidencia 47 veces mayor a la de 2020 en la C. Valenciana

Este no es el guion de una película de miedo, pero el «sé lo que hicisteis el último verano» trasladado a la pandemia en la Comunidad Valenciana deja una comparación fría de datos que llega a asustar. Julio supone el inicio de la campaña estival y entre el año uno de la pandemia que supuso 2020 y este segundo verano covid de 2021 hay hasta 47 veces más contagios: de los 3 casos por 100.000 habitantes del año pasado hasta los 141 con los que se cerró la semana.

El temor, no obstante, no es tanto como el que las cifras indican por un arma que con la que hace un año no se contaba: la vacunación. «La situación no tiene nada que ver, la vacunación ha cambiado la pandemia», expresa el experto en Salud Pública de la Fundación Fisabio, Salvador Peiró. La clave, indica el especialista, es que se «han disociado las curvas de contagios con las de UCI y hospitalizaciones» ya que los fármacos previenen los casos más graves de covid.

Así, señala que pese a que el volumen de transmisión puede ser como el de meses anteriores «la situación es totalmente diferente, el repunte no tiene una traslación en la presión hospitalaria». De este aumento de contagios, Peiró señala que muchos de ellos, la mayoría, son en jóvenes, con menores incidencias de gravedad, pero que, recuerda Salvador Peiró, responde a probabilidades: «Si hay un gran incremento de casos en jóvenes, alguno será hospitalizado y puede que alguno fallezca».

El virólogo José Antonio López señala «paralelismos» respecto al verano pasado como que los principales brotes estén asociados a personas más jóvenes por el relajamiento de las medidas. No obstante, coincide con Peiró en que el programa vacunal «impide que el aumento de los contagios tenga en paralelo un aumento en UCI y fallecimiento».

Respecto al verano pasado, además, apunta otra diferencia como la dispersión de la variante delta. «Esta tiene mayor capacidad de contagio y se habla de que requiere un menor tiempo desde que infecta a una persona hasta que enferma si no está vacunada». Esta, explica, presenta nueve mutaciones que están implicadas en la transmisión del virus y resistencia a la vacunación cuando la pauta no está completada.

La inmunización vía inyección supondrá un escudo, pero el aumento de la IA en las últimas semanas no deja de tener partes negativas. El Centro Europeo de Control de Enfermedades ha colocado a la Comunidad Valenciana en el semáforo rojo, no tanto por su incidencia (que estaría en amarillo) sino por la suma de esa con una positividad (porcentaje de pruebas que confirman un contagio) por encima del 5 %, una mala noticia en pleno inicio de la campaña turística.