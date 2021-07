Alertan del goteo de contagios entre los ya vacunados y el repunte de sanitarios infectados

«Cuento lo que me ha pasado porque sería preocupante si la tendencia de contagios entre vacunados va al alza», detalla. Y es que, según indica, «no he hecho nada que no se permita pero, a pesar de eso, me he contagiado. Con la actuales medidas le puede pasar a cualquiera», alerta.

En su caso, profesional de la Sanidad en la provincia, afirma que no se había permitido hasta el momento «ningún momento de ocio durante toda la pandemia», pero que el primer evento al que ha acudido de trabajo, el Mobile World Congress 2021 de Barcelona, y pese a las estrictas medidas de seguridad por su parte y por la organización, «me ha pillado el virus».

Síntomas

Acaba de cumplir siete días de baja, con síntomas leves: no más de 38,5 grados de fiebre, dolor de garganta, pérdida puntual del olfato y tos persistente, que es lo que le impide incorporarse. «No es un covid complicado pero te hace reflexionar porque demuestra que las vacunas no cubren al cien por cien, su efectividad no es total, y tras vacunarnos en febrero todavía no se ha hecho un estudio de inmunidad a los profesionales de la Sanidad», reivindica.

José Manuel Peris, presidente del Foro Médico que integran el Colegio de Médicos de Alicante, el sindicato médico CESM, la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, la Sociedad Valenciana de Pediatría, la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de la Provincia de Alicante, la Asociación Valenciana de Pediatría de Atención Primaria y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, precisa que además de los sanitarios contagiados después de meses sin ningún caso en el sector, los médicos de familia en los centros de salud empiezan a detectar un goteo de infectados con la vacuna completa. «Se están empezando a contagiar personas vacunadas. Es momento de ver qué está sucediendo para que no vaya a más. Sabíamos que podía pasar y ya es un hecho», precisa.

El colectivo médico ve imprudente que los vacunados en contacto con un contagiado no guarden cuarentena

«He hecho lo normalito -abunda la infectada-. Solo me quité la mascarilla en la calle cuando no había gente cerca, y para comer, como todo el mundo. Aunque curse de forma leve no es agradable un trancazo de estas características, y lo peor es el desbarajuste que he ocasionado entre mis compañeros porque ni nos sustituyen ni puedo teletrabajar por la falta de medios», afirma.

La relajación de las medidas covid en la calle y el aumento de la movilidad lo ven como un problema entre el colectivo médico, porque se suceden también los casos «entre adultos jóvenes con una sola dosis que en su gran mayoría se relacionan a nivel social y también se contagian», añade el doctor Alberto Acosta, miembro a su vez del sindicato médico CESM.

Sin cuarentena

La norma de Salud Pública de que los vacunados no deben guardar cuarentena si entran en contacto con un contagiado, aunque se incide en que no acudan a lugares con aglomeración de personas y que usen siempre la mascarilla, no convence al colectivo médico. «No es suficiente dada la actual situación», recalca Acosta. «Habría que endurecer las medidas», añade.

«Ese protocolo para vacunados en contacto con algún contagiado debería ser más prudente», coincide la sanitaria infectada. Abunda que en un centro de salud, todos los pacientes a los que se cita ahora presencialmente son «potencialmente pacientes vulnerables», y que Sanidad debería adoptar otras medidas para poder teletrabajar de forma generalizada en esos casos y evitar peligros añadidos de contagio sin dejar desasistidas a las plantillas de por sí mermadas este verano. «Mi caso demuestra que toda precaución sigue siendo poca, que la pandemia no ha terminado. Que debería evaluarse la situación epidemiológica y tomar decisiones», concluye.

Por su parte desde el sindicato de CC OO recuerdan a la conselleria que «es imprescindible continuar reforzando la contratación de profesionales para poder atender adecuadamente a la población, reforzar las tareas de control y seguimiento de casos y la vigilancia epidemiológica».