Víctor Pedrera: «La quinta ola del covid llega por decisiones políticas precipitadas y sin ninguna base científica»

La Administración no puede echar la culpa de los malos datos a los ciudadanos y atribuirse solo los buenos resultados Víctor Pedrera

Los ciudadanos en general siguen las indicaciones de sus líderes o responsables de la Administración, y también mayoritariamente, aunque nos hagan pensar que no es así, usan el sentido común lo que ha hecho que, en ocasiones, no sigan unas instrucciones erróneas de las autoridades sanitarias sin base científica ni consulta previa a los científicos. No se puede echar la culpa de los malos datos a los ciudadanos y atribuirse la Administración solo los buenos resultados. Desde el principio hemos dicho que hace falta una dirección única de Salud Pública para todo el territorio, apoyada en un comité independiente de expertos, es decir de profesionales que estén a pie de obra, esto es obvio que no se ha hecho. Tampoco se ha realizado un trabajo legislativo adecuado y lo pone de manifiesto la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula el estado de alarma. Las medidas de control de la pandemia han sido claramente insuficientes en nuestro país y ahí están los resultados de esta quinta ola.

Y en comparación con el resto de Europa, ¿cómo estamos?

En incidencia actual, de los peores de Europa o el peor. Ahí están los mapas de la OMS y del propio Ministerio donde nos pintan del color más negro. En porcentajes de vacunación, similar a los países de nuestro entorno. No olvidemos que la política de reparto de vacunas es iniciativa de la UE y se hace de forma equitativa.

¿Cree que se han eliminado las restricciones antes de tiempo?

Rotundamente sí y si había alguna duda en las primeras olas, este verano estamos viendo que se ha repetido el mismo error, pero ahora con un conocimiento mucho mayor de lo que iba a venir a consecuencia de dejar de usar mascarillas con un porcentaje tan bajo de vacunados. De nuevo vemos que se han tomado decisiones políticas precipitadas y sin base científica, lo que ha propiciado esta quinta ola de covid-19.

¿Cómo evitar que los jóvenes se contagien?

Una vez más, y no es la primera, llegamos tarde. Con una transmisión comunitaria otra vez desbocada creo que ya no va a ser posible. Se han dado mensajes contradictorios y contrarios a las recomendaciones de los expertos. Es fundamental potenciar el uso de la mascarilla y no frivolizarlo, evitar las aglomeraciones incluso en espacios abiertos y, por supuesto, sancionar con rigor y de forma disuasoria los incumplimiento.

¿Qué ha fallado en el proceso de vacunación?

Sin un cambio radical de estrategia, auguro un caos en Primaria y, de rebote, en el resto de niveles asistenciales Víctor Pedrera

Ha habido una limitación del número de dosis por estrategias de fabricación a todas luces insuficientes y mal planificadas que, no olvidemos, se ha gestionado desde la UE, lo que ha limitado la velocidad de vacunación. La distribución de las dosis por Comunidades Autónomas ha tenido algunas diferencias difícilmente justificables, tanto por datos científicos como por datos poblacionales. Y no olvidemos que la gestión del problema relacionado con la segunda dosis de AstraZeneca no ha tenido ni pies ni cabeza.

¿Tras la variante Delta vendrá otra más contagiosa y agresiva?

Eso lo dirá el tiempo. Los virus son estructuras vivas que mutan y buscan su supervivencia. Las variantes más adaptadas para ello serán las que se impongan y el ser humano tendrá que adaptarse a su vez. Es puramente una cuestión de selección natural que, afortunadamente, podremos cambiar con las vacunas. La variante Delta es la cuarta reconocida y ya se habla de otra nueva. Tenemos que contar con ello y estar preparados.

¿En qué situación se encuentra la Atención Primaria?

La primera gran tensión a la que se ha sometido a nuestra supuesta mejor sanidad del mundo la ha hecho saltar por los aires Víctor Pedrera

Después de la decisión de la Conselleria de suprimir contratos de refuerzos y volver a los niveles de sustituciones este verano previos a la pandemia, ¿qué quiere que le diga? La Primaria está agotada, devastada y sin capacidad de reacción. Nuestros dirigentes siguen olvidándose del pilar fundamental del sistema sanitario y recordándolo solo en los discursos en los que anuncian que hacen lo que no hacen. Esta semana el foro de médicos de Atención Primaria ha hecho un balance de las actuaciones de la Conselleria y las conclusiones presentadas son descorazonadoras. O hay un cambio radical de estrategia y actitud a nivel institucional o auguro un caos en Atención Primaria y, de rebote, en el resto de niveles asistenciales.

¿Se avecinan, por tanto, tiempos de demora en las operaciones no urgentes?

Sin ninguna duda. Si no queremos que muchos pacientes se queden sin atender meses o años habrá que batir récord de derivación a la medicina privada o de planes de choque. Especialmente por una Administración que afirmaba que los iba a eliminar impulsando la sanidad pública.

¿La pandemia ha demostrado que el sistema sanitario público español no es tan bueno como siempre se ha dicho?

La primera gran tensión a la que se ha sometido a nuestra supuesta «mejor sanidad del mundo» la ha hecho saltar por los aires, por lo que a lo manifestado me remito, la base del sistema, que es Atención Primaria, está demolida y ello va a repercutir de forma inevitable en la atención hospitalaria. Nuestro sistema sanitario se mantiene en pie gracias a los profesionales y a pesar de sus gestores. No hay más.

¿Por qué Sanidad ha obviado las recomendaciones de las sociedades científicas?

Pues sinceramente no puedo contestar a lo que no sé y de lo que no tengo ninguna información. Pero la verdad es que a nosotros, como sindicato profesional, ese ninguneo más que olvido nos causa asombro y contrariedad. Nuestra Comunidad y España, en su conjunto, tienen sociedades científicas muy válidas y es lamentable y sorprendente que no se haya acudido a ellas. Nos da la impresión de que priman los criterios políticos frente a los puramente científicos o profesionales.

¿Qué le parece que estén surgiendo nuevos brotes en los geriátricos con los mayores ya vacunados?

Pues que es, por desgracia, completamente esperable. Las vacunas no tienen el 100% de efectividad y desconocemos la duración de su protección. Además, las nuevas variantes pueden hacer que la efectividad sea menor y, por tanto, la capacidad de contagio y de padecer sintomatología aumente. Aún es necesario extremar las medidas de protección a las personas mayores que viven en los geriátricos.

¿Las vacunas son la solución de futuro para acabar con el virus o lo son los tratamientos para mitigar sus efectos?

Indudablemente las vacunas son nuestra gran esperanza, pero tener tratamientos selectivos para el virus también nos facilitarían las cosas. No podemos olvidar que hay un porcentaje de la población que no adquiere inmunidad y que también puede haber alguna de las variantes futuras que tengan lo que denominamos escape vacunal. Por todo ello es tan importante contar con vacunas como con tratamientos eficaces.

¿Qué le duele doctor?

Me duele el desinterés de la Conselleria por la salud de los médicos o profesionales que en la primera oleada se tradujo en falta de medios de protección y tasas récord de médicos afectados y fallecidos, a nivel incluso europeo. También lamento la ausencia de igualdad entre la vacunación del sistema público y privado, marginando de forma totalmente injusta a nuestros compañeros que trabajan en la sanidad privada o, más recientemente, el retraso en la vacunación a los MIR que se incorporan la próxima semana. Y que, en muchos casos, lo harán sin ni siquiera haber empezado la pauta de vacunación. Todo eso me duele.